OMV künftig alleiniger Kraftstoffanbieter am Flughafen Klagenfurt

Mit 1. 1. 2023 wird das Betankungsmanagement am Airport Klagenfurt völlig neu aufgestellt: OMV, das internationale integrierte Öl-, Gas- und Chemieunternehmen mit Sitz in Wien, wird neuer Treibstofflieferant. Die Kärntner Flughafen Betriebs GesmbH übernimmt das Tanklager und wird Flugbenzin-Anbieter für die ortsansässigen Luftfahrzeuge.

Ab 1. 1. 2023 wird die OMV verlässlich die Verfügbarkeit von Flugturbinentreibstoff (JET A1) sicherstellen, teilte der Flughafen Klagenfurt mit. Flugbenzin (AVGAS) wird zukünftig von der Kärntner Flughafen Betriebs GesmbH (KFBG) angeboten werden. Damit ist die Möglichkeit zur Betankung für die ortsansässigen AVGAS-Luftfahrzeuge gewährleistet. Laut KLU wird das Flugbenzin ebenfalls von der OMV geliefert.

Mit der Übernahme des Tanklagers in das Eigentum der KFBG sowie der Übernahme von Mitarbeitern in das Airport-Betriebsteam wird das Tankangebot über die gesamte Betriebszeit langfristig sichergestellt und optimal an die Bedürfnisse des Standorts angepasst, betont man beim Flughafen Klagenfurt.

(red)