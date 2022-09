Wizz Air kündigt weitere Expansion in Italien an

Wizz Air kündigt einen weiteren Ausbau ihrer Basen in Italien an, wodurch sie - nach eigenen Angaben - zur drittgrößten Fluggesellschaft des Landes wird. Wizz Air wird drei ihrer Airbus A321neo-Flugzeuge den Basen in Rom Fiumicino und Mailand Malpensa zuweisen: zwei in Rom und eines in Mailand.

Die Stationierung dieser Flugzeuge ermöglicht die Aufnahme von 12 neuen Strecken sowie die Erhöhung der Frequenz auf fünf Strecken ab Rom Fiumicino und drei Strecken ab Mailand Malpensa. Die neuen Strecken werden ab Oktober 2022 bedient. Tickets sind ab sofort buchbar.

Mit der Stationierung von zwei weiteren Flugzeugen auf der Wizz Air-Basis Rom Fiumicino wächst die Zahl der Flugzeuge auf sieben. Damit erhöht sich die Anzahl der Routen ab der Basis auf 65, einschließlich der Einführung von sieben neuen Routen ab Italiens Hauptstadt. Die Passagiere können nun nach Barcelona, Göteborg, Malaga, Paris Orly, Porto, Sevilla und Valencia fliegen. Darüber hinaus ermöglicht die zusätzliche Kapazität Wizz Air, die Frequenz ihrer Flüge von der Basis nach Eindhoven, Hurghada, Paris Orly, Tel Aviv und Eriwan zu erhöhen.

Mailand Malpensa erhält ein zusätzliches Flugzeug und wird damit zu einer Basis mit sechs Flugzeugen. Dadurch wird Wizz Air ab Oktober 2022 fünf neue Routen nach Cardiff, Jeddah, Marsa Alam, Riad und Eriwan einführen. Mit dieser zusätzlichen Kapazität wird Wizz Air zudem die Frequenzen auf den Strecken nach Tel Aviv, Catania und Athen erhöhen. Mit dieser Erweiterung wird die Fluggesellschaft 43 Ziele ab Mailand Malpensa anfliegen.

Geschlossen wird dagegen mit 3. November die Basis auf dem Flughafen Palermo. Ab dem 3. November 2022 wird das derzeit dort stationierte Flugzeug zur Unterstützung der Expansion in Rom und Mailand eingesetzt, teilte die Airline mit.

Die Fluggesellschaft wird weiterhin den Flughafen Palermo anfliegen und tägliche Flüge zwischen Mailand Malpensa und Venedig Marco Polo und Palermo anbieten. Die Strecken zwischen Palermo und Turin und Bologna werden zwar eingestellt, machen aber nur 4% des italienischen Flugplans von Wizz Air aus. Wizz Air wird weiterhin mehr als 220 Inlandsflüge pro Woche anbieten und ihr Angebot von Turin und Bologna zu ihrer Basis am Flughafen Catania Fontanarossa ausweiten, wo Wizz Air drei Flugzeuge stationiert hat.

(red / W6)