Größte Filmauswahl aller Zeiten bei Condor

Film ab für Condor: Deutschlands Ferienflieger wird, so die Eigendefinition in einer Medienmittelung, zur Kino-Airline Europas und bietet ab sofort die größte Filmauswahl aller Zeiten an. Gäste aller Buchungsklassen können kostenfrei aus bis zu 250 Filmen und 160 Serien auswählen, darunter über 50 Blockbuster und 14 Neuerscheinungen. Auf dem Weg zu den schönsten Zielen weltweit können Gäste sich auf Highlights wie die Filmbiografie „Elvis”, die Actionkomödie „Thor – Love and Thunder” und das mystische Drama „Der Gesang der Flusskrebse” und viele weitere freuen. Mit der neuen Auswahl an eJournals kommen zudem auch lesefreudige Gäste auf ihre Kosten.

Auf der Langstrecke: Unterhaltungsprogramm über persönliche Monitore im Sitz

Über die Bildschirme im Vordersitz kann sich jeder Gast sein persönliches Unterhaltungsprogramm zusammenstellen. Das vollständige Programm steht zunächst auf allen Flügen zur Verfügung, die mit dem Condor A330-200, beispielsweise nach Seattle und Toronto, Kapstadt und Punta Cana, durchgeführt werden. Die gesamte Boeing-Flotte wird gleichzeitig mit über 100 Filmen und 110 Serien ausgestattet.

Auch an Bord der neuen A330neo erwartet Gäste aller Buchungsklassen ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm, mit neuester Inflight Entertainment Technik sowie die Möglichkeit, auch an Bord jederzeit online erreichbar zu sein. Der neue A330neo wird mit „FlyConnect” über Highspeed Broadband Internet verfügen, welches in drei verschiedenen Datenpaketen erworben werden kann.

Auf der Kurz- und Mittelstrecke: Filme und Serien über eigenes Endgerät streamen

Ab Anfang November 2022 wird zudem die gesamte Kurz-Mittelstreckenflotte sukzessive mit Condor „FlyStream" ausgestattet. Über ein WLAN-fähiges Smartphone, Tablet oder Laptop können Gäste auf über 30 Filme und über 150 Serien zugreifen, die Flugroute live verfolgen oder sich mit Spielen unterhalten.

Digitales Angebot an Magazinen, Tageszeitungen, Reiseführern und Kinderbüchern

Neben dem Großangebot an Filmen und Serien, kommen auch lesefreudige Gäste auf ihre Kosten. So wird ab Anfang November eine große Auswahl an eJournals zum Download zur Verfügung stehen. Bis 48 Stunden vor dem Abflug und bis 24 Stunden nach der Landung, kann aus Magazinen, Tageszeitungen, Reiseführern und Kinderbüchern ausgewählt werden. Je nach Buchungsklasse stehen kostenfreie Downloads zur Verfügung, weitere können kostenpflichtig hinzugebucht werden. Das Lesematerial ist in zahlreichen Sprachen verfügbar. Auf ausgewählten Flügen kann der Service auch an Bord genutzt werden. Eine limitierte Auswahl an Lesematerial steht in acht Sprachen zur Verfügung.

Reisen mit Condor können bei allen deutschen Veranstaltern und im Reisebüro gebucht werden, Flugtickets sind wie gewohnt unter www.condor.com und telefonisch verfügbar.

