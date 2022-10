Lufthansa Technik versorgt Condors neue A330neo-Flotte mit Komponenten

Die Condor Flugdienst GmbH und die Lufthansa Technik AG haben nun auf der MRO Europe in London eine umfassende Kooperation bei der Komponentenversorgung der neuen und effizienten Airbus-A330neo-Flotte der Fluggesellschaft unterzeichnet. Demnach wird Lufthansa Technik in den kommenden zehn Jahren einen Total Component Support (TCS) für die A330-900neo-Flugzeuge erbringen, die Condor in den kommenden Jahren einflotten wird. Für Lufthansa Technik ist es der erste TCS-Vertrag für dieses moderne Langstreckenmuster.

Der Vertrag, der am 1. Januar 2023 in Kraft tritt, umfasst neben der klassischen Versorgung mit Komponenten auch verschiedene Parts-Pooling- und Logistik-Dienstleistungen, unter anderem den Aufbau eines sogenannten Homebase Stock an Condors Operationszentrale am Frankfurter Flughafen. Die räumliche Nähe und die langjährige Zusammenarbeit und Kooperation der beiden Unternehmen ermöglichen Condor hier maximale Effizienz im technischen Betrieb und eine bestmögliche Verfügbarkeit benötigter Ersatzteile. Auch verschiedene Instandhaltungs-, Reparatur- und Überholungsservices für die A330neo-Komponenten von Condor sind Bestandteil der Vereinbarung. "Die Versorgung mit notwendigen Komponenten für unsere neuen Flugzeuge ist ein wichtiger Aspekt für die Einflottung und den Betrieb der A330neo. Die weitere Zusammenarbeit mit der Lufthansa Technik AG stellt für uns eine durchweg optimale Betreuung nach höchsten Qualitätsstandards in diesem Bereich sicher", so Christian Schmitt, COO und Accountable Manager Condor.

(red / LHT)