Online über den Wolken: Condor A330neo mit Connectivity

Der deutsche Traditions-Ferienflieger bietet neben der größten Filmauswahl aller Zeiten auch Internet an Bord an, wie die Fluglinie mitteilte.

Auch an Bord jederzeit bestens verbunden: Mit der Ankunft der neuen Condor Langstreckenflugzeuge des Typs Airbus A330neo genießen Gäste künftig, neben der größten Filmauswahl aller Zeiten, mit Condor FlyConnect Highspeed Broadband Internet an Bord. Gäste haben damit auch über den Wolken die Möglichkeit über ihr eigenes mobiles Endgerät jederzeit online erreichbar zu sein und Onlineservices zu nutzen. Neben dem kostenfreien Bordunterhaltungsprogramm können Gäste auf Flügen mit dem A330neo künftig aus drei verschiedenen Datenpaketen wählen, heißt es seitens Condor.

Auf der gesamten A330neo-Flotte bietet die Airline ihren Gästen mit Condor FlyConnect die Möglichkeit, sich mit ihrem mobilen Endgerät an Bord mit dem WiFi zu verbinden. Hierfür stehen drei Datenpaketoptionen zur Verfügung, die ab sieben Euro hinzugebucht werden können. Zur Auswahl stehen die Optionen Chat Unlimited, Basic (zwei Stunden) und Premium (vier Stunden), sodass jeder Gast individuell das passende Angebot erwerben kann. Um den Service nutzen zu können, müssen Endgeräte im Flugmodus lediglich mit dem FlyConnect WiFi verbunden werden, damit anschließend die Condor FlyConnect-Seite aufgerufen werden kann. Gäste haben die Möglichkeit, die ersten zehn Minuten die Chatfunktion gratis zu testen und damit beispielsweise Messengerdienste nutzen, bevor sie sich für eines der Datenpakete entscheiden. Alle Informationen für die Nutzung finden Gäste künftig auch in den Menükarten an Bord sowie im Inflight Entertainment der gesamten A330neo-Langstreckenflotte und auf condor.com.

Beste Unterhaltung über den Wolken

An Bord der neuen A330neo-Langstreckenflotte erwartet Gäste aller Buchungsklassen beste Kinounterhaltung. Kostenfrei kann hier aus bis zu 250 Filmen und 160 Serien, darunter bekannte Blockbuster und Neuerscheinungen, ausgewählt werden. Über den persönlichen 4K-Monitor an jedem Sitzplatz, sind außerdem Podcasts und Musik abrufbar, sodass für jeden das Richtige dabei ist, damit die Zeit wie im Flug vergeht. Darüber hinaus steht Gästen vor und auf dem Flug eine große Auswahl an eJournals in verschiedenen Sprachen zur Verfügung, darunter Magazine, Tageszeitungen, Reiseführer und Kinderbücher. Reisen mit Condor können bei allen deutschen Veranstaltern und im Reisebüro gebucht werden, Flugtickets sind wie gewohnt unter www.condor.com und telefonisch verfügbar.

(red / DE)