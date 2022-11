Lufthansa Cargo mit neuer Frachtflugverbindung nach Norwegen

Kooperation mit Nordlaks und Salmosped ermöglicht Transport von hochwertigen und frischen Fischprodukten. Neue Frachterverbindung nach Evenes verkürzt Transportwege in globale Märkte. Zum Einsatz kommt der A321.

eit Anfang November bietet Lufthansa Cargo wöchentliche Frachterflüge nach Evenes (EVE) im Norden Norwegens an. Die neue Verbindung nach Evenes geht zurück auf ein gemeinsames Projekt des norwegischen Lachsexporteurs Nordlaks, der Spedition Salmosped und Lufthansa Cargo und ermöglicht den Transport von Fisch und Meeresfrüchten in frischester Qualität in die globalen Märkte.

Evenes Airport liegt nahe der Stadt Harstad/Narvik und gehört zur Provinz Troms og Finnmark in Norwegen. Nördlich des Polarkreises gelegen, gilt diese Region als Tor zu den Lofoten und ist damit ein sehr bedeutender Markt für Fisch und Meeresfrüchte. Im Umkreis des Flughafens Evenes sind mitunter zahlreiche Lachsproduzenten ansässig. Sowohl der Fang von Wildlachs, als auch die Erträge aus der Lachszucht wachsen stetig. Allein im Jahr 2021 wurden mehr als eine Million Tonnen Lachs aus Norwegen exportiert.

„Effiziente Logistik ist für uns von höchster Bedeutung. Kunden in Asien erwarten, dass sie frische Produkte von hoher Qualität erhalten. Wir sind sehr zufrieden, dass wir gemeinsam mit Partnern wie Lufthansa Cargo und Salmosped neue und innovative Lösungen entwickeln können, um unsere Kunden zu bedienen", sagt Eirik Nikolaisen, Chief Commercial Officer Nordlaks.

Angesichts der hohen Nachfrage nach norwegischen Produkten aus der Fischerei ermöglicht die direkte A321-Frachterverbindung fortan die kürzesten Lieferzeiten zu den jeweiligen Märkten. Fisch und Meeresfrüchte als Premiumprodukte zu transportieren, erfordert die Einhaltung höchster Qualitätsstandards auf Seiten der Kunden und Behörden. Ergänzend zum Qualitätsversprechen bietet Lufthansa Cargo mit ihrer neuen Verbindung auch ein Novum an, die Frischwaren aus Norwegen direkt an den Hub Frankfurt zu transportieren und von dort aus weiter zu zahlreichen Destinationen innerhalb des internationalen Frachter- und Passagierstreckennetzes der Lufthansa Group Airlines.

„Über dieses innovative Produktangebot freue ich mich ganz besonders. Es zeigt, wie wir dank der Flexibilität des A321-Frachters für unsere Kunden individuell zugeschnittene Transportlösungen ermöglichen können. Wir tragen nicht nur dazu bei, dass künftig Fisch und Meeresfrüchte aus Norwegen noch schneller weltweit ans Ziel kommen, sondern das in bester und frischester Qualität. Transportwege zu einigen Märkten können über die direkte Anbindung an den Hub Frankfurt nun von sechs oder vier Tagen auf weniger als 24 Stunden verkürzt werden“, hebt Ashwin Bhat, Chief Commercial Officer bei Lufthansa Cargo hervor.

(red / LH Cargo)