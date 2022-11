Lufthansa Technik übergibt Airbus A350 "Konrad Adenauer" an die Bundeswehr

Die Lufthansa Technik AG hat in Hamburg das zweite Regierungsflugzeug vom Typ Airbus A350-900 formell an die Bundeswehr übergeben. Das Flugzeug mit dem taktischen Kennzeichen 10+01 wird in Kürze die "weiße Flotte" der Flugbereitschaft des Bundesministeriums der Verteidigung (BMVg) für den politisch-parlamentarischen Flugbetrieb auf der Langstrecke verstärken. Es ist erstmals mit einer vollumfänglichen neuen Regierungskabine ausgestattet. Siemtje Möller (SPD), Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium der Verteidigung, taufte das Flugzeug feierlich auf den Namen des ehemaligen Bundeskanzlers "Konrad Adenauer", in Anwesenheit dessen gleichnamigen Enkels.

Der heute getaufte Airbus A350 traf Ende März 2021 fabrikneu bei Lufthansa Technik ein und durchlief im Hamburger Kompetenzzentrum für Special Aircraft Services seitdem ein umfangreiches Modifikationsprogramm. Das Hauptaugenmerk galt dabei der erstmaligen Einrüstung der vollwertigen Regierungskabine, die sich deutlich von der Übergangskabine der bereits 2020 ausgelieferten 10+03 "Kurt Schumacher", des damals weltweit ersten VIP- und Regierungsflugzeugs auf Basis eines Airbus A350, unterscheidet.

Im Gegensatz zu deren offener Kabinengestaltung sind die verschiedenen Funktionsbereiche für den politisch-parlamentarischen Flugbetrieb nun baulich voneinander getrennt, so wie es bereits bei den beiden Vorgängern auf Basis des Airbus A340 der Fall war. Die

übrige Fläche der Kabine steht wie gewohnt den mitfliegenden Delegationen zu Verfügung. Sie verfügt über eine Bestuhlung mit großzügigem Sitzabstand, eine angemessene Anzahl an Waschräumen und eine moderne Küchenausstattung, teilte die Lufthansa Technik mit.

(red / LH Technik)