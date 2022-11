Lufthansa will bis zu 20.000 Mitarbeiter (m/w) einstellen

Deutschlandweite Recruiting-Kampagne startet am 21. November, Jobangebote in mehr als 45 Berufen, so der Kranich in einer Aussendung.

Die Lufthansa Group sucht neue Mitarbeiter. Übrigens, die völlig unsinnige Gender-Form, die Lufthansa als Kniefall vor der Politischen Korrektheit in ihrer Aussendung verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird.

Bereits im laufenden Jahr hat der Konzern mehrere tausend Damen und Herren „an Bord geholt“ - insgesamt plant das Unternehmen nach eigenen Angaben 20.000 Neueinstellungen. In mehr als 45 Berufen warten, so wird betont, spannende und interessante Aufgaben auf die künftigen Mitarbeiter der Lufthansa Group. Gesucht werden vor allem noch Menschen in produktnahen und service-orientierten Bereichen an den Standorten Frankfurt, München, Zürich, Wien und Brüssel sowie an der Technik-Basis Hamburg und an den Standorten der Eurowings Gruppe. Insbesondere im Fokus stehen Techniker, IT-Spezialisten, Juristen, Piloten und Flugbegleiter - Lufthansa betont, dass sich die Ausschreibungen sowohl an Frauen als auch Männer richten. Auch für junge Menschen bietet die Lufthansa Group nach eigenen Angaben Perspektiven in vielfältigen Ausbildungsberufen und dualen Studiengängen.

Die deutschlandweite Recruiting-Kampagne startet am 21. November mit insgesamt vier verschiedenen Motiven. Zu sehen und hören ist die Kampagne in Print- Radio- und Onlinemedien sowie auf allen Social-Media-Kanälen. Mit neuen Formaten ist der Bewerbungsprozess an die Bedürfnisse der Damen und Herren Interessenten angepasst worden, beispielsweise mit den bereits laufenden Bewerbertagen an den Lufthansa Drehkreuzen in Frankfurt und München. Hier kann die Zusage für den neuen Job noch am selben Tag erfolgen, so die Lufthansa.

(red / LH)