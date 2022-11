VIAS-Betriebsversammlung am Flughafen Wien nach einer Stunde beendet

Die heute um 9.00 Uhr begonnene Betriebsversammlung bei VIAS wurde nach einer Stunde (gegen 10.00 Uhr) ohne Auswirkungen für die Reisenden beendet. Verzögerungen, Betriebsstörungen oder Flugausfälle gab es keine, teilte der Flughafen Wien mit. Die VIAS ist eine Tochter der Flughafen Wien AG, in die der Sicherheitsdienstleistungsbereich ausgelagert wurde, um Kosten zu sparen. Das Gehalt ist vergleichbar mit dem Einstiegsgehalt einer großen Fastfood-Kette.

Die heute um 9:00 Uhr begonnene Betriebsversammlung bei VIAS wurde nach einer Stunde (gegen 10:00 Uhr) ohne Auswirkungen für die Reisenden beendet. Verzögerungen, Betriebsstörungen oder Flugausfälle gab es keine, teilte der Flughafen Wien in einer Aussendung mit. Hintergrund der Betriebsversammlung war das niedrige Gehalt, das als "Hungerlohn" empfunden wird, das schon vor der Teuerungswelle kaum zum Leben gereicht habe - wir berichteten.

"Der Flughafen Wien bedankt sich dafür beim operativen Personal, das dank seines Einsatzes dafür gesorgt hat, dass die Passagiere plangemäß ihre Abflüge pünktlich erreichen konnten. Das ist ein Beleg dafür, dass die hohe Qualität in der operativen Arbeit am Flughafen Wien auch bei derartigen Sonderereignissen gewährleistet ist", so ein Sprecher der Flughafen Wien AG.

Mit der VIAS-Belegschaftsvertretung laufen laut dem Flughafen Wien aktuell konstruktive Gespräche. Die Verhandlungen für die im Mai 2023 vorgesehene KV-Erhöhung werden auf der Ebene der Kollektivvertragspartner GPA, Vida, Wirtschaftskammer und Flughafen Wien zeitgerecht aufgenommen werden, heißt es.

(red / VIE)