Vorfeld- und Frachtabfertigung des Flughafen Wien ausgezeichnet

Der Flughafen Wien wurde mit seinem Kompetenzzentrum für Luftfracht vom Fachmagazin Payload Asia als europäischer „Ground Handler of the Year“ ausgezeichnet. Der Award würdigt die Top-Qualität in der Vorfeld- und Frachtabfertigung und unterstreicht die exzellente Positionierung des Wiener Airports als leistungsfähiges internationales Luftfrachtdrehkreuz. Dank umfangreicher Investitionen in seine logistische Infrastruktur hat sich der Flughafen Wien zu einem globalen Cargo-Hub für Verkehre zwischen Europa und Asien entwickelt und überzeugt Airlines und Spediteure durch einen schnellen und verlässlichen Frachtumschlag auch in Peak- und Krisen-Zeiten. Die Payload Asia Awards wurden am 28. Oktober 2022 zum neunten Mal in Singapur verliehen.

„Gratulation an das Flughafen-Team, das täglich großen Einsatz leistet und für eine Spitzenqualität in der Vorfeld- und Frachtabfertigung sorgt. Diese Auszeichnung schließt an andere Awards an, die unser Airport in diesem Jahr bereits erhalten hat, und ist damit eine weitere schöne Bestätigung der Leistungsfähigkeit des Flughafen Wien. Vor allem in Krisenzeiten hat sich Wien als verlässlicher internationaler Hub bewiesen, besonderer Dank gilt dafür dem gesamten Team des Flughafens“ sagt Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

„Wir danken der Jury und allen Teilnehmern, die für uns abgestimmt haben. Wir nehmen die Auszeichnung zum Anlass, unserem Vorfeld- und Cargo-Team zu danken, das täglich rund um die Uhr Dienstleistungen auf höchstem Niveau anbietet. Zugleich verstehen wir den Preis als Ansporn, Angebote für unsere Kunden kontinuierlich weiter zu verbessern“, kommentierte Michael Zach, Vice President Sales, Finance & Cargo, Ground Handling & Cargo Operations des Flughafens Wien.

Umfangreiche Frachtdienstleistungen im 24-Stunden-Betrieb

Am Flughafen Wien können Flugzeuge aller Typen abgefertigt werden. Auch beteiligte Einrichtungen wie Zoll, Grenzschutz und Gesundheitsamt stehen im 24-Stunden-Betrieb für die Kunden zur Verfügung. Über ein dichtes Roadfeeder-Netzwerk sind 23 Länder in Mittel-, Süd- sowie Südosteuropa in maximal 36 Stunden erreichbar. Mit dem im Jahr 2018 errichteten modernen Pharma Handling Center ist der Standort zudem für den Umschlag temperaturkritischer Transporte gerüstet. Vom Flughafen Wien aus agieren mehrere weltweit operierende Frachtfluggesellschaften, wie etwa Lufthansa Cargo, Korean Air Cargo, Asiana, Cargolux, Qatar Airways Cargo oder Silk Way West Airlines. Mit mehr als 261.000 Tonnen im vergangenen Jahr konnten am Flughafen Wien im Vergleich zum Vorjahr rund 20 Prozent mehr Fracht schnell und sicher umschlagen werden.

Flughafen Wien – leistungsfähiger Cargo-Hub im Herzen von Europa

Mit seiner geografisch günstigen Lage in Europa hat sich der Flughafen Wien als wichtiges globales Frachtdrehkreuz für Mittel- und Osteuropa etabliert. Insbesondere für interkontinentale Transporte wird der Flughafen Wien von führenden Frachtairlines angeflogen. Der Standort bietet mit seiner 24-Stunden-Betriebsbereitschaft schnelle Umschlagzeiten an. Für die Luftfracht stehen 10 Flugzeugstellplätze der Kategorie F (Boeing 747, Antonow 124) in unmittelbarer Nähe zum Abfertigungsgebäude zur Verfügung. Der Flughafen ist fest im europäischen Netz der Luftfrachtersatzverkehre verankert. Innerhalb von 24 bzw. 48 Stunden werden die wichtigsten Verbraucher- und Wirtschaftszentren Mittel- und Osteuropas erreicht. Die in Wien börsennotierte Betreibergesellschaft Flughafen Wien AG ist mit mehr als 5.400 Beschäftigten einer der größten Arbeitgeber in seiner Region.

