Air Serbia verbindet Köln/Bonn mit Belgrad

Ab Mai drei Flüge pro Woche in Serbiens Hauptstadt.

Aus dem Rheinland in die serbische Hauptstadt: Ab kommendem Frühjahr verbindet Air Serbia den Flughafen Köln/Bonn dreimal pro Woche mit Belgrad. Die Großstadt im Herzen des Balkanstaates wird ab dem 18. Mai immer dienstags, donnerstags und samstags von der serbischen Airline angesteuert. Die Fluggesellschaft ist seit Beginn des Jahres Partner des Airports und verbindet seitdem Köln/Bonn mit der südserbischen Stadt Niš. „Dass Air Serbia nun mit Belgrad ein weiteres spannendes Ziel zu unserem Flugplan hinzufügt, freut uns sehr“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH.

Die Flugzeuge nach Belgrad starten dienstags und donnerstags um 9:35 Uhr in Köln/Bonn und landen zwei Stunden später um 11:35 Uhr in der serbischen Hauptstadt. Samstags findet der Abflug um 20:40 Uhr, die Landung um 22:40 Uhr statt. An diesen drei Wochentagen fliegt die Airline auch von Belgrad ins Rheinland zurück. Zum Einsatz kommt ein Airbus A319. Die Flüge sind ab sofort unter www.airserbia.com buchbar. Von Belgrad aus gibt es zudem Anschlussmöglichkeiten ins weitere Netzwerk von Air Serbia.

Niš steuert die Airline derzeit von Köln/Bonn aus immer dienstags und samstags an. Flüge in die drittgrößte Stadt Serbiens wird es auch im gesamten kommenden Jahr geben.

(red / CGN)