Vorweihnachtlicher AUA Erstflug nach nach Tromsø

Der gestrige OS-Flug 329 war ein besonderer. Nicht nur weil Austrian Airlines am Samstag, dem 17. Dezember 2022 um 10:35 Uhr Lokalzeit zum Erstflug nach Tromsø abhob, sondern auch weil den Damen und Herren an Bord ein vorweihnachtlicher Überraschungsmoment bereitet wurde, wie die AUA in einer Aussendung mitteilte.

Während des rund 3,5 stündigen Fluges verwandelte sich die Kabine des Airbus 320 in einen fliegenden Christkindlmarkt – Punsch, Kekse und kleine Überraschungen für die Fluggäste, rote Weihnachtsmützen auf den Sitzplätzen sowie die Crew sorgten am Weg zur neuesten Austrian Airlines Winterflugplan-Destination für weihnachtliche Stimmung.

Austrian Airlines bietet die Direktverbindung zwischen Wien und Tromsø nicht nur im Winterflugplan jeweils einmal wöchentlich, nämlich samstags, an. Auch im Sommerflugplan 2023 wird die Urlaubsdestination zwischen Anfang Juni und Ende August jeweils montags von der rot-weiß-roten Traditionsfluggesellschaft bedient.

(red / OS)