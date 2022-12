Ehemalige Transall der Luftwaffe sollen als Löschflugzeuge in Australien fliegen

Vor über einem Jahr stellte die Luftwaffe in Deutschland ihre letzten Transall offiziell außer Dienst. Doch drei der noch in Deutschland befindlichen Maschinen sollen künftig als Tanker in Australien fliegen.

Austrian Wings Leser kennen die Vorgeschichte: Nach mehr als einem halben Jahrhundert stellte die Bundesluftwaffe im Vorjahr das Muster C-160 Transall offiziell außer Dienst. Doch trotzdem war in der jüngsten Zeit das Brummen der Transall wieder vermehrt in der Region des Fliegerhorstes Hohn in Schleswig-Holstein Holstein zu hören, wie die "Flug Revue" berichtet.

Laut dem Bericht werden dort derzeit die letzten drei noch flugfähigen Transall der Luftwaffe demilitarisiert und "technisch auf Vordermann" gebracht. Denn die Firma Wieland Aviation aus New South Wales in Australien habe die Flugzeuge gekauft, um sie künftig als Löschflugzeug in Australien zu nutzen.

Seit 2012 befindet sich eine ehemalige Luftwaffen-Transall übrigens auch im Österreichischen Luftfahrtmuseum am Flughafen Graz.

