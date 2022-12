Smart Mobility: FACC stellt Mitarbeitern E-Firmenflotte zur Verfügung

Den täglichen Arbeitsweg per E-Firmenauto zurücklegen: Die FACC bietet allen Mitarbeitern ab nächstem Jahr die Möglichkeit, für Fahrten von und zum Arbeitsplatz ein E-Auto der FACC zu nutzen. Mitarbeiter müssen dazu nur Fahrgemeinschaften ab 4 Personen bilden und erhalten anschließend ein E-Auto, welches im Unternehmen kostenlos mit umweltschonendem Solarstrom geladen werden kann. Für 4 Personen wird ein VW ID.4 zur Verfügung gestellt, ab 7 Personen wird ein E-Bus angeschafft.



„Die Lebenshaltungskosten sind in letzter Zeit stark gestiegen – wir wollen mit unserer neuen E-Auto Flotte unsere Mitarbeiter unterstützen und dazu beitragen, die Fahrtkosten zu reduzieren. Gleichzeitig entlasten wir damit auch die Umwelt,“ unterstreicht CEO Robert Machtlinger. „Mit jedem gefahrenen Kilometer wird der CO 2 Ausstoß reduziert und gleichzeitig das Verkehrsaufkommen in der Region signifikant reduziert.“



Nutzung auch am Wochenende



Das neue Smart Mobility Projekt wurde allen Mitarbeitern auf der diesjährigen Weihnachtsfeier als verfrühtes Weihnachtsgeschenk vorgestellt und stößt intern bereits auf sehr großen Anklang. Die Fahrzeuge können von den Mitgliedern der jeweiligen Fahrgemeinschaften auch am Wochenende für private Ausflüge oder sonstige Fahrten genutzt werden – für den nötigen Strom sorgt ebenfalls die FACC. Die benötigte Energie für die neue E-Flotte wird über die hauseigene Photovoltaik-Anlage hergestellt. Der Privatanteil für die Nutzung der Flotte beträgt lediglich 20 € bei Nutzung eines Busses bzw. 30 € pro Monat bei Inanspruchnahme eines ID.4 – in Relation zu den eingesparten Treibstoffkosten ein minimaler Anteil.



Eigene App zum Finden von Fahrgemeinschaften

Das Unternehmen arbeitet an einer eigenen Smart Mobility App, bei der sich die rund 3.000 Mitarbeitern registrieren können, um Kollegen in der Nähe ihres Wohnortes zu finden, die ebenfalls Interesse an einer Fahrgemeinschaft haben. Damit wird das Finden einer Fahrgemeinschaft wesentlich erleichtert.



Nachhaltigkeitsinitiativen der FACC

Das Smart Mobility Projekt ist Teil einer großen Nachhaltigkeitsoffensive der FACC:



Bereits diesen Mai wurde eine Jobrad-Aktion gestartet, bei der Mitarbeitern Fahrräder und E-Bikes zu stark vergünstigten Konditionen angeboten werden. Mitarbeiter suchen sich selbst beim Händler ein Fahrrad aus, alles Weitere erledigt die FACC, die das Fahrrad least und anschließend zur Verfügung stellt.



Bis zum Jahr 2040 wird die gesamte Produktion des Unternehmens CO 2 neutral sein. Dafür wird an vielen großen und kleinen Schrauben gedreht: Schon jetzt setzt die FACC bei der Raumwärme zu 100% auf Geothermie sowie Wärmerückgewinnung und nutzt neben einer hauseigenen PV Anlage ausschließlich Strom aus Wasserkraft. Zur Beleuchtung wird auf stromsparende LEDs zurückgegriffen.



Mit ultraleichten Materialien aus nachwachsenden Rohstoffen trägt die FACC dazu bei, die CO 2 - Emissionen von Flugzeugen drastisch zu reduzieren. Dazu wurde im Rahmen einer langjährigen Forschung ein neues Leichtbaumaterial entwickelt, das auf Zuckerrohr basiert und sich aufgrund seiner Eigenschaften gut für den Einsatz in der Luftfahrt eignet. Die Oberfläche dieses neuen Werkstoffes ist nicht nur äußerst robust, sondern auch hitze- und chemikalienbeständig und könnte schon bald im Innenraum von modernen Flugzeugen zur Anwendung kommen.

