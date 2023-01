Flughafen Klagenfurt: Gerade einmal etwas mehr als 80.000 Passagiere in 2022

Im gesamten Jahr 2022 wurden auf dem Flughafen Klagenfurt lediglich 82.562 Passagiere abgefertigt. Das Management sieht trotzdem einen "Turnaround". Bereits im Juni 2022 nutzten 10.311 Fluggäste den Airport Klagenfurt. Der Rekordwert wurde im Dezember 2022 mit 10.606 Passagieren verzeichnet. Im vierten Quartal 2022 zeichnete sich eine konstant positive Entwicklung ab. Insgesamt wurden im Jahr 2022 82.562 Passagiere abgefertigt.

Aufgrund der neuen Linienflüge des wegen der Arbeitsbedingungen seines Personals seit Jahren heftig umstrittenen irischen Billigfliegers Ryanair geht man beim Airport-Management für 2023 von 250.000 Passagieren aus. Eine Zahl, die Insider gegenüber Austrian Wings als"Wunschdenken" abtun und für unwahrscheinlich halten.

Bereits mit Beginn des Sommerflugplans hebt Ryanair bis zu dreimal wöchentlich nach Palma de Mallorca und zweimal pro Woche nach Alicante in Spanien ab. London Stansted wird aufgrund der guten Auslastung ab sofort ganzjährig angeflogen.

Springer Reisen bringt Sonnenhungrige im Charter von Mai bis September 2023 jeweils freitags und samstags auf die griechischen Urlaubsinseln Skiathos und Paros.

LILIAIR startet ebenfalls 2023

Zu einer weiteren langfristig positiven Entwicklung des Airport Klagenfurt wird die Aufnahme des Flugbetriebs von LILIAIR ab April 2023 beitragen, heißt es in einer Presseaussendung des Flughafens.. Ab dann verbindet der neue Home Carrier Klagenfurt täglich in attraktiven Tagesrandverbindungen mit dem Drehkreuz Frankfurt sowie dreimal wöchentlich mit Hamburg und München. In Frankfurt und München bieten sich optimale Anschlüsse an den Interkontinental- und Europaverkehr, von denen sowohl Geschäftsreisende als auch der Kärntner Tourismus profitieren werden. Alle Austrian Wings Beiträge zum Thema Liliair finden Sie unter diesem Link.

Die Verbindungen im Überblick

Folgende Destinationen werden vom Airport Klagenfurt aus im Jahr 2023 direkt angeflogen, wobei die Betriebsaufnahme von Liliair für Branchenbeobachter durchaus noch mit Fragen behaftet ist:

Alicante (ALC): Ryanair mehrmals wöchentlich

Brüssel (CRL): Ryanair zweimal wöchentlich

Dublin (DUB): Ryanair zweimal wöchentlich

Frankfurt (FRA): LILIAIR täglich

Hamburg (HAM): LILIAIR mehrmals wöchentlich

Köln (CGN): Eurowings bis zu viermal wöchentlich

London (STN): Ryanair mehrmals wöchentlich

Manchester (MAN): Ryanair wöchentlich

München (MUC): LILIAIR mehrmals wöchentlich

Palma de Mallorca (PMI): Ryanair bis zu dreimal wöchentlich

Paros (PAS): Springer Reisen einmal wöchentlich

Skiathos (JSI): Springer Reisen einmal wöchentlich

Wien (VIE): Austrian Airlines mehrmals täglich

weitere Kurzprogramme wie u.a. Funchal (FNC, GRUBER Reisen), Rotterdam (RTM, Transavia), Thessaloniki (SKG, Seniorenreisen) etc.

(red / KLU)