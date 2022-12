Sommer 2023: Eurowings Discover setzt auf Nordamerika, Afrika und Urlaubsklassiker im Mittelmeer

Ab Frankfurt zu neun Zielen in Nordamerika; Orlando und Philadelphia seit Winter im Flugplan; Kritiker werfen dem Lufthansa-Management vor, Lufthansa-Strecken an Eurowings auszulagern und somit das Personal der verschiedenen Flugbetriebe gegeneinander auszuspielen, um Löhne zu drücken.

Eurowings Discover, die Ferienairline der Lufthansa Group, wartet auch im kommenden Sommer mit einem abwechslungsreichen Streckennetz ab Frankfurt zu über 40 Ferienzielen auf der Kurz-, Mittel- und Langstrecke auf. Wie bisher, setzt die Airline auf ein vielseitiges Afrika-Programm sowie den Mittelmeerraum und baut ihr Angebot Richtung Nordamerika weiter aus.

So bietet Eurowings Discover im Sommerflugplan 2023 bis zu sieben wöchentliche Verbindungen in die US-Metropole Philadelphia und tägliche Flüge nach Orlando an. Neben Tampa Bay und Fort Myers ist Orlando das dritte Ziel der Ferienairline in Florida. Damit verbindet Eurowings Discover die hessische Hauptstadt und den „Sunshine State“ Florida mit bis zu 15 wöchentlichen Flügen und ist der einzige Carrier, der Direktflüge aus Deutschland nach Tampa Bay und Fort Myers anbietet.

Die Airline stockt außerdem ihr Angebot nach Kanada auf und verlängert die Saison: Von März bis Oktober fliegt Eurowings Discover bis zu fünfmal die Woche aus Frankfurt nach Calgary sowie, von Juni bis Ende September, dreimal wöchentlich nach Halifax. Mit Anchorage, Las Vegas und Salt Lake City steuert Eurowings Discover kommenden Sommer insgesamt neun Destinationen in Nordamerika an.

Mit sieben Zielen bleibt auch Afrika im kommenden Jahr ein Kernmarkt von Eurowings Discover auf der Langstrecke. So stockt der Ferienflieger im Sommer wieder auf zehn wöchentliche Verbindungen von Frankfurt in die namibische Hauptstadt Windhoek auf. Urlauber können sich außerdem auf bis zu drei wöchentliche Direktflüge aus Frankfurt in den Krüger Nationalpark sowie nach Victoria Falls freuen. Hinzu kommen Mauritius sowie die vier wöchentlichen Flüge nach Mombasa, die jeweils zweimal die Woche nach Sansibar oder Kilimandscharo verlängert werden.

Daneben stehen auch die Urlaubsklassiker Punta Cana und Cancún in der Karibik sowie Panama in Zentralamerika im Langstreckenprogramm des Ferienfliegers.

Von Antalya bis Zakynthos – noch mehr Urlaubsklassiker im Angebot

Auch auf der Kurz- und Mittelstrecke startet Eurowings Discover ab Frankfurt wieder mit einem vielseitigen Ferienangebot in den Sommer 2023. So stehen die zehn griechischen Ziele Kavala, Korfu, Kos, Rhodos, Santorin, Skiathos, Zakynthos, und Mykonos sowie Heraklion und Chania auf Kreta im Flugplan – die Insel wird gleich zehnmal wöchentlich angeflogen. Aber auch Balearen-Fans kommen auf ihre Kosten: Neben Flügen nach Ibiza und Menorca, werden auch 14 wöchentliche Verbindungen nach Palma de Mallorca angeboten. Außerdem fliegt Eurowings Discover ab Frankfurt nach Dubrovnik (Kroatien), Marrakesch (Marokko), Djerba (Tunesien), Funchal (Portugal), Jerez de la Frontera (Spanien), Bari (Italien), Varna (Bulgarien), Antalya und Bodrum in der Türkei sowie zu den Kanarischen Inseln Fuerteventura, Gran Canaria, Teneriffa und Lanzarote.

Auch ab München ist Eurowings Discover im Sommer 2023 mit drei Airbus A320 auf der Kurz- und Mittelstrecke im Einsatz. Der finale Flugplan wird derzeit in Abstimmung mit der Lufthansa Group ausgestaltet.

Die Flüge sind ab sofort unter eurowings-discover.com, lufthansa.com sowie bei allen deutschen Veranstaltern und im Reisebüro buchbar.

