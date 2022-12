Eurowings stellt Sommerflugplan 2023 ab Berlin vor

Mit fünf weiteren neuen Zielen ab Berlin Brandenburg (BER) komplettiert Eurowings das Programm für den kommenden Sommer. Die Lufthansa Tochter verbindet ab März 2023 auch Nizza (Frankreich), Zakynthos (Griechenland), Ibiza (Spanien), Porto (Portugal) und Graz (Österreich) direkt mit der deutschen Hauptstadt. Gleichzeitig stockt Eurowings die Verbindungen zu bestehenden Zielen auf: So wird die beliebteste Insel der Deutschen - Mallorca - künftig bis zu dreimal täglich angeflogen, insgesamt rund 20 Mal pro Woche. Zuwachs auch Richtung Schweden: Eurowings fliegt die Hauptstadt Stockholm mit Beginn des Sommerflugplans bis zu elfmal pro Woche an. Flüge im Basis Tarif starten ab 39,99 Euro. Erst vor wenigen Wochen hatte Eurowings ein signifikantes Wachstum an ihrer Basis in der Hauptstadt bekannt gegeben. Sechs stationierte Flugzeuge werden die Reisenden ab BER zu rund 30 Zielen in ganz Europa bringen – ob in den Urlaub oder zum Geschäftstermin. Bereits im laufenden Winterflugplan 2022/23 verstärkt ein viertes Flugzeug den Wachstumspfad von Eurowings am Hauptstadtflughafen.

Das komplette Eurowings Programm im Sommer 2023 ab BER:

Ziele in Nordeuropa

Dänemark: Kopenhagen

Finnland: Helsinki

Schweden: Göteborg, Stockholm

Ziele in Mitteleuropa

Deutschland: Düsseldorf, Köln/Bonn, Stuttgart

Österreich: Salzburg, Graz (NEU)

Ziele in Südeuropa

Griechenland: Heraklion, Rhodos, Kos, Zakynthos (NEU)

Kroatien: Dubrovnik, Rjieka, Split, Zadar

Spanien: Alicante, Malaga, Mallorca, Ibiza (NEU)

Frankreich: Bastia, Nizza (NEU)

Portugal: Porto (NEU)

Türkei: Antalya

Zypern: Larnaca

Ziele im Portfolio der Familien- und Heimatbesuche

Libanon: Beirut

(red / EW)