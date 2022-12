Vor 10 Jahren setzte Syrian Airlines die Flüge nach Wien aus

Die staatliche syrische Fluglinien Syrian Airlines (auch Syrian Arab Airlines oder Syranair) war über viele Jahre ein regelmäßiger Gast auf dem Flughafen Wien Schwechat und bot von hier aus Flüge nach Damaskus und Aleppo an. Zum Einsatz kamen zuletzt Maschinen des Typs Airbus A320. Die Flüge wurde teilweise im Dreiecksflug mit Berlin durchgeführt. Vereinzelt sah man auch Boeing 727 (beispielsweise 2005) und Boeing 747SP (Sommer 2006) auf den Wien-Rotationen der Airline. Doch knapp ein Jahr nach Ausbruch des syrischen Bürgerkrieges im Jahr 2011 stellte die Airline ihre Flüge zwischen Wien und Syrien ein.

Im Jahr 2005 kam bei traumhaftem Frühlingswetter diese Boeing 727-200 auf einer Wien-Rotation zum Einsatz, was Dutzende Spotter aus Österreich und dem benachbarten Ausland zum VIE lockte.

Denn im Februar 2012 gab Syrian Airlines bekannt, die Flüge "vorerst bis Ende Mai" ausgesetzt zu haben, ab Juni wollte man wieder nach Wien fliegen - wir berichteten. Auch die AUA gab ihre Verbindungen nach Syrien aus Sicherheitsgründen zu diesem Zeitpunkt auf.

Doch auch heute noch, 10 Jahre später, gibt es keine direkten Flüge zwischen Wien und Syrien, da der Bürgerkrieg weiter andauert und der syrische Machthaber Baschar al-Assad mit Hilfe der Streitkräfte des russischen Diktators und Kriegsverbrechers Wladimir Putin weiter an der Macht ist, während in Teilen des Landes nach wie vor Kämpfe zwischen Regierungstruppen, Aufständischen und islamischen Terroristen toben.

An einem Sommertag im Jahr 2006 setzte Syrian sogar eine ihrer beiden 747SP nach Wien ein - dieser Typ war schon damals eine ausgesprochene Rarität.

Die Flotte der Syrian Airlines ist nach bald 12 Jahren Bürgerkrieg darüber hinaus stark dezimiert. Von den Plänen, ihre beiden stillgelegten 747SP wieder zu reaktivieren, hat die Airline längst Abstand genommen - der Typ ist mittlerweile selbst von der Homepage der Airline verschwunden.

Reduzierte Flotte

Aktuell sind offenbar nur ein Airbus A320 sowie ein A340 flugbereit. Ein weiterer A340 sowie sechs A320 und die beiden ATR42 der Airline scheinen offiziell als "stored" auf, wobei nicht auszuschließen ist, dass einige Maschinen durch die Kriegswirren schwer beschädigt oder zerstört wurden. Auf ihrer Homepage listet die Airline außerdem noch die IL-76 für Frachtflüge auf.

Nur wenige Destinationen

Aktuell steuert die syrische Fluglinie aber auch nur wenige Ziele an. Dazu gehören Destinationen im Irak, im Iran, in Ägypten, im Libanon sowie in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Auch die russische Hauptstadt Moskau sowie innersyrische Verbindungen stehen im Flugplan.

(red)