Vor fünf Jahren: Letzter NIKI-Flug auf dem Flughafen Wien gelandet (inkl. Video)

Am 13. Dezember 2017 ging eine Ära zu Ende. Wie Austrian Wings, damals mit einem Foto- und Kamerateam vor Ort, seinerzeit berichtete, landete an diesem Tag der letzte NIKI-Flug auf dem Flughafen Wien.

Im Laufe des 13. Dezember 2017 wurde bekannt, dass die geplante Übernahme von NIKI durch Lufthansa platzen würde. Für Insider war klar, dass ein Konkurs von NIKI unvermeidlich sein würde.

Ankunft des letzten NIKI-Fluges vor fünf Jahren in Wien - Video: Austrian Wings Media Crew

Dass es dann so schnell ging, überraschte dennoch auch so manchen Branchenkenner. Am späten Nachmittag meldete NIKI vor einem deutschen Gericht Insolvenz an (eigentlich wäre die österreichische Justiz dafür zuständig, da NIKI mit einem österreichischen AOC unterwegs war), am Abend gegen 19 Uhr hieß es noch, dass der für heute Früh geplante Flug nach Marrakesch wohl noch durchgeführt würde. Doch weniger als eine dreiviertel Stunde später, war wieder alles anders. Um 19:43 Uhr verschickte NIKI ein Statement zur Insolvenz und erklärte, dass der Flugbetrieb mit 14. Dezember eingestellt wird. Tausende Passagiere sitzen damit auf wertlosen Tickets, für die im Ausland gestrandeten wird laut NIKI "an einer Lösung" gearbeitet.

Jene Passagiere, die auf Flug HG2601 von Teneriffa nach Wien gebucht waren hatten dagegen noch Glück. Sie nahm die Reisenden mit und setzte um 23:14 in Wien auf.

Unseren umfassenden Bericht dieses Tages samt Foto und Videomaterial finden Sie hier.

(red)