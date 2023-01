In Nepal ist eine mit 72 Personen besetzte ATR 72 der Yeti Airlines abgestürzt. Es seien 68 Passagiere und 4 Besatzungsmitglieder an Bord gewesen. Der Unfall ereignete sich in der Region Pokhara in Zentralnepal.

Die Rettungsarbeiten seien im Gange, über die Zahl der Opfer liegen noch keine Informationen vor. Einige Quellen sprechen von rund einem Dutzend Toten, andere von "mindestens 40 Todesopfern". Die Nachrichtenagentur "AFP" zitierte einen Sprecher der Airline mit den Worten: "Wir wissen im Moment nicht, ob es Überlebende gibt."

In Nepal kommt es häufig zu Flugzeugunglücken mit Todesopfern. Yeti Airlines selbst steht beispielsweise wegen gravierender Sicherheitsmängel auf der Schwarzen Liste der EU. Bereits 2008 war eine Maschine der Gesellschaft abgestürzt - 18 Menschen starben.

Die Flotte von Yeti Airlines besteht ausschließlich aus ATR 72-500.

(red)