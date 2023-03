Auf einem nächtlichen Trainingsflug sind in den USA zwei Black Hawk Helikopter in der Luft miteinander kollidiert und abgestürzt. Das Unglück ereignete sich gegen 22 Uhr Lokalzeit in Trigg County, wie das US-Militär bestätigt. Es gebe "mehrere Todesopfer", eine genaue Zahl nannte das Militär nicht.

Die Helikopters gehörten zur 101st Airborne Division, die in Fort Campbell stationiert ist.

(red)