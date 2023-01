Emirates baut Streckennetz in Asien weiter aus

Emirates nimmt ab dem 2. April 2023 die Flugverbindungen nach Tokio-Haneda wieder auf. Damit baut die Airline ihr Streckennetz in Japan weiter aus und bietet Reisenden eine noch größere Auswahl und Flexibilität in einer der wichtigsten Volkswirtschaften und Destinationen Asiens.

Der Flug EK312, der mit einer der neuesten "Game Changer" Boeing 777 von Emirates durchgeführt wird, startet täglich um 07:50 Uhr in Dubai und erreicht Haneda um 22:35 Uhr. Der Rückflug EK313 startet in Haneda um 00:05 Uhr und kommt in Dubai um 06:20 Uhr an.* Alle Zeiten sind Ortszeiten.

Mit der Wiederaufnahme des Fluges unterstreicht Emirates ihre Unterstützung für den Wiederaufschwung Japans in der Reise- und Tourismusbranche nach der Pandemie. Die Airline reagiert damit zudem auf die steigende Nachfrage nach internationalen Reisen und den steigenden Inbound-Verkehr aus wichtigen Märkten im globalen Streckennetz. Neben der Rotation Tokio-Haneda gibt es zusätzlich eine tägliche A380-Verbindung nach Tokio-Narita sowie eine tägliche Boeing 777-Verbindung nach Osaka. Durch die Codeshare-Partnerschaft mit Japan Airlines bietet Emirates Passagieren, die über Tokio und Osaka reisen, auch Zugang zu 26 weiteren Städten in Japan und zehn regionalen Zielen.

Mit der Aufnahme von Tokio-Haneda erweitert Emirates das globale Streckennetz auf 141 Ziele auf sechs Kontinenten, darunter zehn reine Frachtziele. Emirates fliegt mit ihren neuesten Boeing 777-300ER-Flugzeugen, die mit den "Game Changer" First Class-Suiten ausgestattet sind, derzeit Brüssel, Genf, Nizza, London Stansted, Frankfurt und Zürich an.

Unter diesem Link sind weitere Informationen zur Emirates Boeing 777 Game Changer zu finden.

* Im Zeitraum vom 2. Juni 2023 bis zum 01. Oktober 2023 fliegt EK313 in Haneda um 00:05 Uhr ab und erreicht Dubai um 5:50 Uhr.

(red / EK)