Mehr als 30 Emirates Lounges weltweit geöffnet

Mehr als 30 Emirates Lounges weltweit sind mittlerweile wieder voll in Betrieb. Die Emirates Lounge im Concourse C am Dubai International Airport ist bereits die siebte Lounge in Dubai, die nach der Pandemie wiedereröffnet wurde, wie die Airline schreibt. Doch während Airlines gerne behaupten, dass die Coronapandemie vorbei ist, ist das Gegenteil der Fall. Zwar gibt es dank Omikron weniger schwere Verläufe, doch die Fallzahlen steigen - vor allem jetzt im Winter - in vielen Regionen der Welt stark an. China wird von einer Corona-Todeswelle überrollt. Und auch bei Omikron ist die Gefahr von Long Covid nicht zu unterschätzen, wie wir aus unseren eigenen Reihen wissen. Mediziner raten daher nach wie vor Schutzmaßnahmen (Tragen von FFP2-Masken, regelmäßige Händedesinfektion, Abstand halten, große Menschenansammlungen in geschlossenen Räumen meiden) einzuhalten, da die Pandemie alles andere als vorbei ist. Lediglich ihr Höhepunkt scheint überschritten zu sein.

Hinweis: Die völlig unsinnige Gender-Form, die die Medienagentur von Emirates als Kniefall vor der Politischen Korrektheit verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird, da sie unter anderem die Lesbarkeit eines Textes negativ beeinflusst.

Emirates verfügt über ein ausgedehntes Netzwerk von 39 eigenen Flughafen-Lounges: Sieben am Dubai International Airport und 32 an großen Flughäfen rund um den Globus – darunter in Bangkok, Kapstadt, Colombo, Los Angeles, Melbourne, New York, Perth, San Francisco, Singapur und Sydney.

Die wiedereröffnete Emirates Lounge in Dubai befindet sich im Concourse C, neben dem Gate C09, und bietet auf 1.308 Quadratmetern und mit 265 Sitzplätzen einen Ort der Ruhe, Entspannung und Erfrischung vor dem Flug. First- und Business-Class-Passagiere sowie Silver-, Gold- und Platinum-Skywards-Mitglieder können die Lounge kostenlos nutzen. Premium-Economy- und Economy-Passagiere genießen die Vorteile der Lounge um 150 US-Dollar (exklusive Steuern), Emirates Skywards-Mitglieder zahlen nur 125 US-Dollar. Um der hohen Nachfrage während der Festtage gerecht zu werden, sind die Lounges derzeit rund um die Uhr geöffnet. Reisende können sich bis zu vier Stunden vor ihrem Flug in den Lounges entspannen, so die Airline.

Die Emirates Lounges in Dubai

Mit ihrem eleganten Design und der hochwertigen Ausstattung sind die Emirates Lounges auf Komfort ausgelegt. Auf mehreren Chaiselongues können Reisende vor dem Abflug mit Kissen und Decken bequem entspannen, während spezielle Essbereiche mit Gourmetküche, kostenlosen Premium-Weinen, Spirituosen und Champagner zu kulinarischen Genüssen einladen.

Um sich vor oder während einer langen Reise zu erfrischen, verfügen die Lounges über eigene Shower Spas. Geschäftsreisende profitieren von Fernsehern, kostenlosem Wi-Fi, PCs und Druckern sowie einem Bereich zum Aufladen von Geräten. Außerdem steht ein Business Center zur Verfügung, das Besprechungsräume mit Projektoren und individuellen Touchscreen-Arbeitsplätzen bietet.

Zu den Emirates Lounges in Dubai gehören auch besondere Einrichtungen wie die Moët & Chandon Champagne Lounge in der Business Class Lounge im Concourse B, in der kultige Cuvées mit köstlichen, von Michelin-Sterneköchen kreierten Canapés kombiniert werden. In der First-Class-Lounge im Concourse A gibt es eine Le Clos-Boutique für edle Weine und Luxus-Spirituosen, in der Sommeliers für jeden Geschmack den passenden Jahrgang empfehlen. Und auch Zigarrenliebhaber kommen in einem separaten Raucherbereich in den Lounges im Concourse A, mit bequemen Ledersesseln und einer Zigarrenkarte, auf ihre Kosten. In den Lounges im Concourse B kommen Passagiere auch in den Genuss neuer Konzepte wie der Barista Experience by Costa Coffee und können im Health Hub mit einer großen Auswahl an Snacks und frischen Säften ihr Wohlbefinden stärken. Für kleine Fluggäste gibt es Spielzeug und Videospiele im Kinderbereich sowie besondere Mahlzeiten speziell für Kinder.

(red / EK)