Emirates bietet zusätzliche Verbindungen nach Ozeanien an

Emirates erhöht aufgrund stetig steigender Nachfrage die Flugfrequenzen nach Australien mit je einem zusätzlichen Flug nach Sydney und Melbourne. Auch die Flüge nach Christchurch in Neuseeland werden, über Sydney, wieder aufgenommen.

Ab dem 26. März wird Melbourne von zwei auf drei tägliche Verbindungen zwischen dem Emirates-Drehkreuz in Dubai über Singapur aufgestockt. Ab dem 1. Mai wird eine dritte Direktverbindung nach Sydney aufgenommen. Die beiden Flüge werden mit einer Dreiklassen-Boeing-777 300ER durchgeführt, die den Passagieren Sitze in der Economy, Business und First Class bietet. Die Aufstockung des Angebots folgt der jüngsten Ankündigung der Fluggesellschaft, ab dem 1. Juni zweimal täglich nach Brisbane zu fliegen.

Bis Mitte des Jahres wird Emirates 63 wöchentliche Flüge nach Australien anbieten, mit einer Kapazität von mehr als 55.000 Passagieren pro Woche von und zu den wichtigsten Städten des Landes. Reisende profitieren damit wieder von den selben Verbindungen nach Melbourne und Sydney wie vor der Pandemie - ein wichtiger Meilenstein bei der Wiederaufnahme der Australien-Flüge.

Emirates fliegt seit mehr als 25 Jahren nach Australien und hat seit 1996 die Verbindungen nach Sydney, Melbourne, Brisbane und Perth sowie zu anderen Zielen über das Drehkreuz in Dubai schrittweise ausgebaut. Die Fluggesellschaft fliegt derzeit auch täglich mit dem A380 nach Perth. Australien profitiert auch als einer der ersten Märkte von Emirates‘ neuer Premium Economy.

Emirates Skywards feiert 30 Millionen Mitglieder

Emirates Skywards hat mit mehr als 30 Millionen Mitgliedern weltweit einen neuen Rekord aufgestellt. Das preisgekrönte Treueprogramm von Emirates und flydubai feiert dies mit vielen Angeboten, darunter die Chance, eine Million Skywards-Meilen zu gewinnen.

In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat sich das Kundenbindungsprogramm zu einem der bekanntesten und beliebtesten Kundenbindungsprogramme der Welt entwickelt und ist stetig gewachsen. Mit branchenführenden Initiativen, innovativen Produktangeboten und mehr als 150 Markenpartnern definiert Emirates Skywards das Treueerlebnis für Kunden in der Luft und am Boden immer wieder neu.

Um den Meilenstein zu feiern, wird das Treueprogramm vom 23. Jänner bis zum 4. Februar 2023 einige Überraschungen für Mitglieder bereithalten.* Dazu gehören:

- 1 Million Miles: Skywards-Mitglieder, die vom 23. Jänner bis zum 4. Februar 2023 am Gewinnspiel teilnehmen, haben die Chance auf eine Million Meilen - genug, um mehr als 10 einfache Emirates Business Class Tickets von Dubai nach London einzulösen. Inhaber einer Emirates Skywards Co-Branding-Kreditkarte können mit ihrer Gewinnspielteilnahme ihre Gewinnchancen sogar verdoppeln.

- 30.000 Bonusmeilen: Es gibt noch mehr Meilen zu gewinnen: In den nächsten 3 Tagen haben 10 Mitglieder die Chance, jeweils 30.000 Miles zu gewinnen.

- 10 Skywards+ Pakete: Mit diesem Gewinn kommen Skywards-Mitglieder in den Genuss eines kostenlosen Zugangs zu einigen der besten Skywards+-Angebote, darunter Bonusmeilen, Flugprämien, Lounge-Zugang und vieles mehr.

- 30 Silver Tier Upgrades: Mit dem Gewinn eines Silver Tier Upgrades sichern sich Reisende fantastische Vorteile und Prämien.

- 30 Flug-Upgrades: Zu gewinnen gibt es auch 30 Überraschungs-Upgrades in die Business Class.

- 30 Gutscheine für einen Chauffeurservice: Um die Wüstenmetropole Dubai noch entspannter zu erleben, verlost Emirates Skywards 30 Gutscheine für eine kostenlose Premiumfahrt zu und von den Flughäfen in Dubai.

Die Mitgliedschaft bei Emirates Skywards ist kostenlos. Kunden können sich über emirates.com, flydubai.com, die Emirates-App oder die flydubai-App anmelden. Bei einer Anmeldung mit dem Einladungscode "FLYBETTER" kommen Mitglieder in den Genuss von 2.500 Bonusmeilen nach dem ersten Flug mit Emirates oder flydubai.

