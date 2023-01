Emirates Retrofit-Programm: Der erste umgerüstete A380 hebt ab

Der komplett erneuerte A380 verfügt über neue Premium-Economy-Sitze und eine erneuerte Kabinenausstattung mit helleren Farbpaletten in der First und Business Class.

Der erste Emirates-A380, der im Rahmen des 2 Milliarden US-Dollar teuren Umrüstungsprogramms der Airline komplett überholt wurde, wurde am 6. Jänner 2023 als EK003 auf der Strecke Dubai-London Heathrow in den aktiven Flugbetrieb aufgenommen.

Ein Zeitraffer-Video gibt spannende Einblicke in die Umrüstungsarbeiten an dem A6-EVM, dem ersten von 120 Emirates-Flugzeugen, die das Retrofit-Programm durchlaufen werden.

Der vollständig erneuerte A380 verfügt in allen Kabinenklassen über die neueste Ausstattung, darunter 56 Sitze in der Premium Economy-Class auf dem Hauptdeck, sowie neue Farbpaletten in den Teppichböden und Wandverkleidungen. Auf dem Oberdeck sind die Sitze der First und Business Class mit neuen cremefarbenen Lederbezügen und helleren Holzoberflächen ausgestattet.

Retrofit-Programm

Um das größte bekannte Flugzeugüberholungsprogramm in der Geschichte der Luftfahrt durchzuführen, hat Emirates 190 neue Projektmitarbeitende eingestellt. Insgesamt 48 Partner und Zulieferer arbeiten gemeinsam mit Emirates an der Umrüstung der Flotte.

Als nächster A380 wird der A6-EUW dem Umrüstungsprogramm unterzogen werden. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende Jänner 2023 abgeschlossen. Im weiteren Verlauf des Programms werden dann jeweils zwei Flugzeuge zeitgleich renoviert. Alle acht Tage wird dabei ein Flugzeug der Flotte aus dem Verkehr gezogen und in die Anlagen von Emirates Engineering überführt. Bis 2024 werden planmäßig alle 67 A380, die zur Überholung vorgesehen sind, wieder in Dienst gestellt. Danach wird Emirates mit den Arbeiten an den 53 Boeing 777, die für dieses Projekt vorgesehen sind, beginnen. Die Fluggesellschaft geht davon aus, dass das Programm im Jahr 2025 abgeschlossen sein wird.

(red / EK)