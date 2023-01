EVA Air belegt den neunten Platz bei AirlineRatings' World's Safest Airlines 2023

EVA Air ist einmal mehr unter den Top-20 der sichersten Fluggesellschaften der Welt für 2023 von AirlineRatings.com und belegt den neunten Platz. Dies ist das zehnte Jahr in Folge, in dem die Fluggesellschaft einen Platz unter den "sichersten Fluggesellschaften der Welt" erhält. Die Sicherheitsanalyse der renommierten Website berücksichtigt neben schwerwiegenden Vorfällen, Audits von Luftfahrtbehörden und führenden Verbänden auch das Flottenalter, die Pilotenausbildung und COVID-Maßnahmen.

"EVA Air hat sich vom ersten Tag an kompromisslose Sicherheit auf die Fahnen geschrieben", sagt EVA Air-Präsident Clay Sun. "Selbst während der strengen COVID-Lockdowns haben wir die Sicherheitspraktiken eingehalten und unsere hohen Betriebsstandards erfüllt. Diese Anerkennung ist eine Anerkennung für die Arbeit und das Engagement unseres gesamten EVA Air-Teams. Sie ist auch ein Ansporn für uns alle, weiterhin unser Bestes zu geben, um unseren Passagieren ein möglichst sicheres und komfortables Flugerlebnis zu bieten."

Jetzt, da Taiwan und die meisten asiatischen Länder die COVID-Beschränkungen aufgehoben haben, nimmt EVA nach und nach ihren weltweiten Flugplan wieder auf und fliegt neue Ziele an, darunter Mailand, München und ab dem 30. März den Clark International Airport auf den Philippinen.

"Fluggesellschaften haben jeden Tag Zwischenfälle. Bei vielen handelt es sich um Probleme mit dem Flugzeug- oder Triebwerkshersteller, nicht um betriebliche Probleme der Fluggesellschaft. Es ist die Art und Weise, wie die Flugbesatzung mit diesen Zwischenfällen umgeht, die eine gute Fluggesellschaft von einer unsicheren unterscheidet. Unsere Top 20 der sichersten Fluggesellschaften 2023 sind immer an der Spitze der Sicherheitsinnovation, der betrieblichen Exzellenz und der Einführung neuer, fortschrittlicher Flugzeuge wie dem Airbus A350 (oben) und der Boeing 787", sagt Geoffrey Thomas, Chefredakteur von AirlineRatings.com.

AirlineRatings.com wurde 2013 ins Leben gerufen und bewertet mit seinem einzigartigen Sieben-Sterne-Bewertungssystem die Sicherheit, das Produkt an Bord und die Einhaltung von COVID-19-Maßnahmen von 385 Fluggesellschaften. Es wird von Millionen von Fluggästen aus 195 Ländern genutzt und hat sich zum Branchenstandard für Sicherheits-, Produkt- und COVID-19-Bewertungen entwickelt.

In den mehr als 30 Jahren, in denen EVA Air internationale Passagier- und Luftfrachtflüge durchführt, hat sich das Unternehmen den Ruf erworben, hervorragende Dienstleistungen und Sicherheitspraktiken zu bieten. Die Airline erhält durchwegs gute Noten von AirlineRatings.com und JACDEC und hat sich durch alle zwei Jahre stattfindende Audits wiederholt die IATA Operational Safety Audit (IOSA)-Zertifizierung gesichert.

Über EVA AIR

Die private taiwanesische Fluggesellschaft EVA AIR ist Star Alliance-Mitglied seit 2013 und eine der zehn Airlines weltweit mit den begehrten fünf Sternen von SYKTRAX für herausragende Services und Leistungen. Sie belegte außerdem Platz 7 der SKYTRAX „World's Top 10 Airlines“ und sicherte sich weitere Plätze in den SKYTRAX Top 10 für die beste Economy Class-Bordverpflegung, beste Business Class, Kabinensauberkeit, Flughafenservice und vieles mehr.

TripAdvisor zeichnete sie als drittbeste unter den "Top 10 Fluggesellschaften der Welt" aus und verlieh ihr bei den jährlichen Travelers' Choice Awards für Fluggesellschaften Top-Plätze in vier weiteren Kategorien, während die Leser und Leserinnen von „Travel + Leisure“ sie unter den Top-10 der internationalen Fluggesellschaften auf den dritten Platz wählten. Zudem rangiert EVA AIR auch bei AirlineRatings.com in der Liste der besten internationalen Airlines (Best of the Best").

EVA AIR wurde 1989 gegründet und ist Teil der angesehenen Evergreen Group und Schwestergesellschaft der Evergreen Line, eine der weltweit größten Containerschiff-Reedereien mit Sitz in Taipeh. Das Netzwerk von EVA AIR umfasst mehr als 60 Destinationen auf vier Kontinenten (Asien, Australien, Europa und Amerika), das mit 90 Flugzeugen der Typen Boeing und Airbus bedient wird.

