EVA AIR erweitert Angebot auf die Philippinen

EVA Air nimmt Nonstop-Flüge zum Flughafen Clark auf, drittes philippinisches Ziel bietet mehr Komfort und Flexibilität, so die Airline in einer Aussendung.

EVA Air nimmt ab 30. März 2023 tägliche Nonstop-Flüge zwischen Taipeh und dem Nordwesten der Philippinen auf. Mit Clark International Airport stockt EVA Air ihre Destinationen auf den Philippinen auf drei Gateways auf und erhöht den Komfort und die Flexibilität, die Passagiere jetzt schon mit den Flügen nach Manila und Cebu genießen. EVA Air wird auf der Strecke nach Clark einen Airbus A321-200 einsetzen.

Der Flughafen Clark ist etwa 80 Kilometer vom Flughafen Manila entfernt und bietet philippinischen Passagieren eine alternative Möglichkeit, nach Taiwan zu fliegen und von dort aus zu anderen Zielen in Asien, Australien, Europa und Nordamerika weiterzureisen. Ebenso attraktiv ist die neue Destination im EVA Air-Netzwerk für amerikanische und europäische Passagiere, die über Taipeh auf die Philippinen reisen wollen.

Geplante Flugverbindungen:

Route Flugnummer Flugtage Abflug Ankunft Taipeh-Clark BR233 Täglich 09:00 11:00 Clark-Taipeh BR234 Täglich 12:00 14:00

Clark liegt nordwestlich von Angeles City in der Provinz Pampanga auf dem Gelände der ehemaligen Clark Air Force Base der Vereinigten Staaten. Nachdem die US-Luftwaffe den Stützpunkt stillgelegt hatte, wurde er von der philippinischen Regierung in eine Sonderwirtschaftszone umgewandelt. Es handelt sich um ein sicheres Gebiet mit schöner Landschaft, einem angenehmen Klima und zahlreichen Resorts. Urlauber können dort u.a. Drachenfliegen, Gleitschirmfliegen, Höhlen erforschen, schnorcheln, surfen, angeln und wunderschöne Strände genießen, dazu die herzliche Gastfreundschaft und das köstliche Essen, für das die Philippinen bekannt sind.

Täglich von Wien nach Taipeh

EVA Air fliegt täglich von Wien nach Taipeh – drei Mal wöchentlich nonstop (Montag, Donnerstag, Samstag) und vier Mal wöchentlich (Dienstag, Mittwoch, Freitag, Sonntag) via Bangkok. Auf der Strecke Taipeh – Bangkok – Wien und v.v. kommt der Boeing 787-10 „Dreamliner“ bzw. auf dem Direktflug zwischen Taipeh und Wien die Boeing 787-9 mit jeweils zwei Klassen zum Einsatz.

Über das Drehkreuz Taipeh die Vielfalt Asiens entdecken

Mit nur einem Stopp in Taipeh können Passagiere zu jeder größeren Stadt in Asien weiterreisen. Über das Drehkreuz fliegt die Airline zu einer Vielzahl an Zielen in Japan und Festland-China. Das dichte Streckennetz in Nordostasien umfasst weiterhin Anschlüsse nach Seoul, Hongkong oder Macau. In Südostasien punktet die Fluglinie mit guten Umsteigeverbindungen zu Destinationen in Indonesien, den Philippinen, Vietnam, Thailand sowie nach Kuala Lumpur, Phnom Penh oder Singapur.

Über EVA AIR

Die private taiwanesische Fluggesellschaft EVA AIR ist Star Alliance-Mitglied seit 2013 und eine der zehn Airlines weltweit mit den begehrten fünf Sternen von SYKTRAX für herausragende Services und Leistungen. Sie belegte außerdem Platz 7 der SKYTRAX „World's Top 10 Airlines“ und sicherte sich weitere Plätze in den SKYTRAX Top 10 für die beste Economy Class-Bordverpflegung, beste Business Class, Kabinensauberkeit, Flughafenservice und vieles mehr.

TripAdvisor zeichnete sie als drittbeste unter den "Top 10 Fluggesellschaften der Welt" aus und verlieh ihr bei den jährlichen Travelers' Choice Awards für Fluggesellschaften Top-Plätze in vier weiteren Kategorien, während die Leser und Leserinnen von „Travel + Leisure“ sie unter den Top-10 der internationalen Fluggesellschaften auf den dritten Platz wählten. Zudem rangiert EVA AIR auch bei AirlineRatings.com in der Liste der besten internationalen Airlines (Best of the Best").

EVA AIR wurde 1989 gegründet und ist Teil der angesehenen Evergreen Group und Schwestergesellschaft der Evergreen Line, eine der weltweit größten Containerschiff-Reedereien mit Sitz in Taipeh. Das Netzwerk von EVA AIR umfasst mehr als 60 Destinationen auf vier Kontinenten (Asien, Australien, Europa und Amerika), das mit 90 Flugzeugen der Typen Boeing und Airbus bedient wird.

(red / BR)