EVA Air: Neues Catering für Premium Economy- und Economy Class-Passagiere

EVA Air bietet vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember 2022 auf Flügen von Taipeh nach Europa, in die USA sowie nach Kanada und Australien eine neue Auswahl an Mahlzeiten an, insbesondere für Passagiere der Premium Economy und Economy Class. Passagiere mit Flugticket können diese speziellen Menüs ab sofort über die EVA Air-Website oder die EVA Mobile APP unter „Meine Reise verwalten“ buchen - frühestens 21 Tage bis spätestens 24 Stunden vor dem geplanten Abflug.

Das Besondere an dieser zeitlich begrenzten Aktion ist, dass Fluggäste der Economy Class und Premium Economy Class gegen einen geringen Aufpreis auch Menüs der Royal Laurel, Premium Laurel und Business Class vorab auswählen und an Bord genießen können, so die Airline in einer Aussendung.

Meisterkoch Huang Ching Biao hat ein mehrgängiges Menü zusammengestellt, das unter anderem gedämpften Heilbutt mit gehackter Chilipaste, gewürzte Shrimps mit Limettenvinaigrette, Chayote-Salat mit Pinienkernen und Wasserkastanienkuchen mit Osmanthus zum Dessert umfasst.

Darüber hinaus steht auch ein vegetarisches Menü von Sternekoch Joe Huang von Evergreen Sky Catering zur Auswahl: das Hauptgericht mit Artischocke und Gemüselasagne, eine Vorspeise aus geschichteten, mit gehackten Trüffeln gefüllten Crêpes, begleitet von einer Marillentarte mit orientalischem Schönheitstee-Gelee als Nachspeise. Beide Spezialgerichte werden auf Geschirr der Luxusmarke Luzerne aus Singapur präsentiert und elegant angerichtet.

Das Angebot ist vorerst auf 20 Menüs pro Flug beschränkt, wobei acht Mahlzeiten Passagieren der Premium Economy zur Verfügung stehen und zwölf Mahlzeichen Gästen der Economy. Passagiere können vor dem Abflug gegen einen Aufpreis von rund 26 US-Dollar ein Upgrade auf eines dieser Royal Laurel- oder Business Class-Menüs buchen. Das Angebot gilt für Nonstop-Flüge von Taipeh nach Europa sowie in die USA, Kanada und nach Australien.

EVA Air nutzte die Zeit der Corona-Lockdowns, um die Digitalisierung voranzubringen. Die Passagiere können nun ihre eigenen mobilen Geräte nutzen, um alles von der Buchung und dem Kauf von Tickets bis zum Einchecken zu erledigen. Darüber hinaus führte die Airline eine flexible Tarifauswahl bzw. Tariffamilien ein, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Passagiere zugeschnitten sind, einschließlich das Sammeln von Meilen und die Freigepäckmenge. Mit der Einführung der speziellen Menüs haben Premium Economy- und Economy-Passagiere nun eine noch persönlichere Auswahl für alle geplanten Reisen.

EVA Air fliegt derzeit von Wien drei Mal wöchentlich via Bangkok nach Taipeh und nimmt ab Oktober 2022 zwei zusätzliche Direktflüge nach Taipeh auf. Mit November 2022 kehrt EVA Air zu ihrem normalen Flugplan mit sieben wöchentlichen Rotationen zwischen Wien und Asien zurück: Dienstag, Mittwoch, Freitag, Sonntag via Bangkok nach Taipeh und Montag, Donnerstag, Samstag direkt in die taiwanesische Hauptstadt.

Über EVA AIR

Die private taiwanesische Fluggesellschaft EVA AIR ist Star Alliance-Mitglied seit 2013 und eine der zehn Airlines weltweit mit den begehrten fünf Sternen von SYKTRAX für herausragende Services und Leistungen. Sie belegte außerdem Platz 7 der SKYTRAX „World's Top 10 Airlines“ und sicherte sich weitere Plätze in den SKYTRAX Top 10 für die beste Economy Class-Bordverpflegung, beste Business Class, Kabinensauberkeit, Flughafenservice und vieles mehr.

TripAdvisor zeichnete sie als drittbeste unter den "Top 10 Fluggesellschaften der Welt" aus und verlieh ihr bei den jährlichen Travelers' Choice Awards für Fluggesellschaften Top-Plätze in vier weiteren Kategorien, während die Leser und Leserinnen von „Travel + Leisure“ sie unter den Top-10 der internationalen Fluggesellschaften auf den dritten Platz wählten. Zudem rangiert EVA AIR auch bei AirlineRatings.com in der Liste der besten internationalen Airlines (Best of the Best").

EVA AIR wurde 1989 gegründet und ist Teil der angesehenen Evergreen Group und Schwestergesellschaft der Evergreen Line, eine der weltweit größten Containerschiff-Reedereien mit Sitz in Taipeh. Das Netzwerk von EVA AIR umfasst mehr als 60 Destinationen auf vier Kontinenten (Asien, Australien, Europa und Amerika), das mit 90 Flugzeugen der Typen Boeing und Airbus bedient wird.

(red / BR)