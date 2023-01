Korean Air nimmt ab März weitere europäische Strecken wieder auf

Ab dem 27. März fliegt Korean Air wieder dreimal wöchentlich – montags, mittwochs und freitags – nach Prag. Die Flüge starten jeweils um 12:45 Uhr am Incheon International Airport und landen um 16:55 Uhr in Prag. Zurück geht es um 18:50 Uhr ab Prag mit Ankunft am Folgetag um 11:50 Uhr in Incheon.

Die Verbindung Incheon – Zürich findet sich ab dem 28. März wieder im Flugplan. Die drei wöchentlichen Flüge starten dienstags, donnerstags und samstags um 12:20 Uhr in Incheon mit Landung um 17:30 Uhr in Zürich. Die Rückflüge heben jeweils um 19:30 Uhr in Zürich ab und kommen am Folgetag um 13:35 Uhr am Incheon International Airport an.

Im vergangenen Jahr hatte Korean Air bereits einmal pro Woche außerplanmäßige Flüge nach Istanbul angeboten. Um der steigenden Reisenachfrage in die Türkei gerecht zu werden, nimmt sie nun ab dem 24. April wieder drei reguläre Flüge pro Woche auf. Montags, mittwochs und freitags ist der Abflug in Incheon jeweils um 13:40 Uhr, die Ankunft erfolgt um 19:40 Uhr in Istanbul. Die Rückflüge verlassen Istanbul jeweils um 21:20 Uhr und sind am nächsten Tag um 13:25 Uhr am Incheon International Airport.

Die Strecke Incheon – Madrid bedient die Airline ab dem 25. April ebenfalls wieder dreimal wöchentlich: dienstags, donnerstags und sonntags. Die Flüge starten in Incheon jeweils um 11:35 Uhr und landen um 18:00 Uhr in Madrid. Zurück geht es ab Madrid um 20:00 Uhr mit Landung am folgenden Tag um 15:55 Uhr am Incheon International Airport. Nach Barcelona hatte Korean Air ihren Flugbetrieb bereits im vergangenen Jahr wieder aufgenommen.

Steigt die Reisenachfrage, nimmt Korean Air weitere Strecken wieder auf, die sie aufgrund der Pandemie ausgesetzt hatte, und erhöht die Frequenzen.

Die Flüge im Überblick

(alle Zeiten lokal, Änderungen vorbehalten)

Destination Start-datum Flugtage Flugzeiten Prag 27. März Mo, Mi, Fr Seoul/Incheon → Prag 12:45 16:55 Prag → Seoul/Incheon 18:50 11:50 (+1) Zürich 28. März Di, Do, Sa Seoul/Incheon → Zürich 12:20 17:30 Zürich → Seoul/Incheon 19:30 13:35 (+1) Istanbul 24. April Mo, Mi, Fr Seoul/Incheon → Istanbul 13:40 19:40 Istanbul → Seoul/Incheon 21:20 13:25 (+1) Madrid 25. April Di, Do, So Seoul/Incheon → Madrid 11:35 18:00 Madrid → Seoul/Incheon 20:00 15:55 (+1)

(red / KE)