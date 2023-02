„Excellence in Leadership Award” für Korean Air CEO Walter Cho

„Seit Walter Cho 2019 das Ruder bei Korean Air übernommen hat, hat er sich dank seines Weitblickes und seines dynamischen Managements in der Branche weltweit einen Namen gemacht. Sein scharfsinniges und unkonventionelles Denken insbesondere in Bezug auf Airline-Partnerschaften – zu nennen ist das transpazifische Joint Venture mit Delta Air Lines – sowie hinsichtlich des Frachtgeschäfts, hat Korean Air selbst in den schlimmsten Zeiten der Pandemie stärker denn je gemacht. Als „Chairman of the Governing Board“ der globalen SkyTeam-Allianz und Mitglied des „IATA Board of Governors" hat sich Walter Cho als hervorragende Führungspersönlichkeit bei Korean Air und in der gesamten Branche erwiesen“, so Air Transport World.

Rekordgewinne trotz Pandemie

Walter Chos Führungskompetenz und Krisenmanagement wurden im Verlauf der Pandemie weithin anerkannt, da er die Corona-Krise erfolgreich gemeistert und die Fluggesellschaft sowohl 2021 als auch 2022 zu einem Rekordgewinn geführt hat.

Zudem traf er trotz der Ungewissheiten durch COVID19 die mutige und bedeutende Entscheidung, Asiana Airlines zu übernehmen – eines der größten Geschäfte in der globalen Luftfahrtbranche während der Pandemie. Nach dem Zusammenschluss wird Korean Air zu den zehn größten Fluggesellschaften der Welt gehören.

„Die Pandemiekrise hat gezeigt, wie wichtig die Vernetzung ist, ein Grundpfeiler unserer Branche. Das gesamte Team von Korean Air hat zusammen mit unseren Partnern alles unternommen, um die Flugverbindungen für Passagiere und Fracht aufrechtzuerhalten, selbst als strenge Grenzkontrollen stattfanden. Ich freue mich aufrichtig über die Anerkennung unserer Bemühungen durch ATW und fühle mich geehrt, die Auszeichnung im Namen aller Mitarbeiter von Korean Air entgegenzunehmen. Ich bin sicher, dass 2023 für uns alle ein dynamisches und spannendes Jahr wird. Korean Air wird weiterhin flexibel auf Veränderungen reagieren, um Kunden und Partnern zuverlässige Services zu bieten“, erklärt Walter Cho.

Korean Air wurde in den vergangenen zwei Jahren von ATW als „2021 Airline of the Year“ und als „2022 Cargo Operator of the Year“ gekürt. Walter Cho hat darüber hinaus weitere Auszeichnungen für seine herausragenden Führungsqualitäten erhalten, darunter den „Air Cargo Leadership Award 2022“ von FlightGlobal und den „Person of the Year 2021 Award” von Orient Aviation.

(red / KE)