Korean Air führt vegane koreanische Gerichte ein

Inspiriert von der traditionellen Tempelküche werden die neuen veganen Gerichte der Fluggesellschaft mit viel frischem Gemüse und saisonalen Zutaten zubereitet. Speisen wie gedämpfter Gerstenreis mit Klette, geröstete Shiitake-Pilze, Mungobohnen-Gelee-Salat und gebratener Tofu mit Pflaumen-Salsa-Sauce gibt es in allen Flugklassen. Für Prestige- und First-Class-Passagiere sind zudem Ginkgo-Nuss-Brei und geröstete Süßkartoffeln mit Sojabohnenpaste erhältlich. Je nach Flugstrecke und Saison werden unterschiedliche vegane koreanische Gerichte serviert.

Korean Air bietet derzeit sechs Arten von vegetarischen Bordmenüs an: vegan, ovo-lacto-vegetarisch, Ostasien-vegetarisch, Hindu-vegetarisch, Jain-vegetarisch und Rohkost.

Serviert werden die veganen Gerichte ab März auf allen internationalen Strecken ab Korea. Passagiere haben die Möglichkeit, sie über die Website, die App oder das Servicecenter von Korean Air bis zu 24 Stunden vor Abflug vorzubestellen.

Zudem wird Korean Air ab dem kommenden Monat eine neue Auswahl an Weinen einführen. In Zusammenarbeit mit dem deutschen Sommelier Marc Almert, von der International Sommelier Association 2019 zum World's Best Sommelier ernannt, hatte die Airline im Oktober letzten Jahres 52 neue Bordweine ausgewählt und vorgestellt. Das Angebot, das bisher hauptsächlich aus traditionellen französischen Weinen bestand, wurde um verschiedene Weine aus weiteren europäischen Ländern und von anderen Kontinenten ergänzt. Die neue Weinkarte wird es zunächst auf den Strecken nach Los Angeles, New York und Paris geben. Im Laufe des Jahres wird sie dann schrittweise auf allen Strecken eingeführt.

Veganer absolute Minderheit

Korean Air bietet auch zukünftig eine große Auswahl von Mahlzeiten an, betont man. Zur Relation: Weltweit leben gerade einmal 6 Prozent der Menschen vegan, das bedeutet, dass 94 Prozent ganz "normale" Essgewohnheiten haben. Doch die Veganer-Lobby ist stark, sodass immer mehr Unternehmen aus PR-Gründen "auf den Zug aufspringen".

(red / KE)