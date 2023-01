Mit Cash & Miles jetzt flexibel Meilen einlösen bei Eurowings

Hinweis: Die völlig unsinnige Gender-Form, die Eurowings als Kniefall vor der Politischen Korrektheit in ihrer Aussendung verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird.

Für Miles & More Teilnehmer bietet Eurowings ab sofort einen neuen Service bei der Flugbuchung über eurowings.com und die Eurowings App: Dank Cash & Miles lässt sich anhand gesammelter Prämienmeilen ganz einfach der Gesamtpreis der nächsten Reise reduzieren und die restliche Summe mit dem gewohnten Zahlungsmittel begleichen. So können Eurowings Fluggäste schneller von ihrem Miles & More Guthaben profitieren, anstatt zu warten, bis sie die erforderliche Summe an Meilen für Eurowings Prämienflüge erreicht haben.

Cash & Miles ist bereits ab einem Miles & More Kontostand von 3.000 Prämienmeilen nutzbar. Haben Miles & More Teilnehmende bereits genug Meilen gesammelt, können sie den Buchungspreis auch komplett mit diesen begleichen. Dies gilt für alle Flugbuchungen von regulären Eurowings Flügen auf der Eurowings Website und in der Eurowings App.

So funktioniert Cash & Miles

Nach der Flugauswahl und Eingabe der Passagier- und Kontaktdaten wird Eurowings Kunden (m/w) im Buchungsschritt Bezahlung die Option Cash & Miles angezeigt. In den nächsten Schritten lassen sich dann die gesammelten Prämienmeilen auswählen und final einlösen:

Auf die Schaltfläche Zu Cash & Miles klicken, um auf die Miles & More Website zu gelangen

Dort mit Miles & More Zugangsdaten einloggen

Sofern der Kontostand bei mindestens 3.000 Prämienmeilen liegt, mit dem Schieberegler auswählen, wie viele Meilen eingelöst werden sollen

Die gewählte Anzahl der Meilen mit einem Klick auf Meilen einlösen bestätigen

Nach der Weiterleitung zurück auf den Eurowings Buchungsschritt Bezahlung die bevorzugte Zahlungsmethode auswählen, um nach Einlösen der Meilen noch den Restbetrag zu zahlen und die Flugbuchung abzuschließen

