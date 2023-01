Lufthansa Retro Look A321 geht an Eurowings

Der Jet wartet derzeit auf die Umlackierung in die Farben des Lufthansa-Billigfliegers.

Lufthansa übergibt mehrere Airbus A321 an die Billigflugtochter Eurowings. Darunter befindet sich auch die Maschine mit der Kennung D-AIDV, besser bekannt als "Retro A321". Die Maschine trägt eine Lackierung, die an die Bemalung der Lufthansa-Flugzeuge in den 1960er Jahren erinnert. Für viele Spotter ist das die schönste Lufthansa-Lackierung aller Zeiten.

Derzeit wird das Flugzeug für die Umlackierung auf Eurowings Farben vorbereitet. Laut einem Bericht der "Flug Revue" plane die Lufthansa allerdings, zeitnah ein anderes Kurz- und Mittelstreckenflugzeug mit einer Retro-Lackierung zu versehen.

