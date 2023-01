Eurowings fliegt mit 140 Zielen wieder auf Vor-Corona-Niveau

Hinweis: Die völlig unsinnige Gender-Form, die Eurowings als Kniefall vor der Politischen Korrektheit in ihrer Aussendung verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird.

37 Länder, rund 140 Ziele und mehr als 380 Routen stehen zur Auswahl und damit bietet die Value-Airline ihren Gästen ein attraktives Flugprogramm für den Sommer 2023 an, das nahtlos an die Reisesaison 2019, vor Einbruch der Pandemie, anknüpft. Griechenland, Italien und Spanien bleiben dabei die drei beliebtesten Urlaubsländer und bieten allesamt eine große Auswahl: 16 Reiseregionen in Griechenland, 15 in Italien und 14 in Spanien sind mit Direktflügen der Lufthansa Tochter ab Deutschland zu erreichen. Mallorca ist mit fast 400 Flügen pro Woche angebunden.

Das ist neu im Programm ab den fünf größten Eurowings Basen in Deutschland

Ab Berlin

Insgesamt rund 30 Direktziele

Rund 20-mal wöchentlich nach Mallorca

Neu nach: Alicante, Antalya, Göteborg, Graz, Helsinki, Ibiza , Kopenhagen, Larnaca , Malaga , Nizza , Porto Rhodos und Zakynthos

, , , , und Häufiger nach Mallorca und Stockholm (elfmal wöchentlich)

Ab Düsseldorf

Insgesamt 116 Direktziele

Bis zu 65-mal wöchentlich nach Mallorca

Neue Strecken: Bergen (bis zu zweimal wöchentlich) und Tanger (einmal wöchentlich)

(bis zu zweimal wöchentlich) und (einmal wöchentlich) Häufiger nach Kreta (neunmal wöchentlich)

Ab Köln

Insgesamt 81 Direktziele

Bis zu 47-mal wöchentlich nach Mallorca

Neue Verbindung: Bis zu viermal wöchentlich nach Valencia

Häufiger nach Barcelona (13-mal wöchentlich), Rom (neunmal wöchentlich), Kos und Rhodos (siebenmal wöchentlich), Alicante und Málaga (fünfmal wöchentlich), Antalya und Stockholm (viermal wöchentlich) und Burgas (zweimal wöchentlich)

Ab Hamburg

Insgesamt 51 Direktziele

Bis zu 35-mal pro Woche nach Mallorca

Neue Verbindung: Viermal wöchentlich nach Graz

Öfters nach Faro (fünfmal wöchentlich) und Malaga (viermal wöchentlich)

Ab Stuttgart

Insgesamt 75 Direktziele

Bis zu 41-mal pro Woche nach Mallorca

Neue Verbindung: Viermal wöchentlich nach Stockholm

Eurowings verbindet Europa – Programmausbau in Graz, Prag und Stockholm

Nicht nur Eurowings Gäste ab Deutschland dürfen sich auf eine große Angebotsvielfalt freuen. Auch Passagiere aus Tschechien, Schweden und Österreich können im Sommer 2023 aus einer größeren Auswahl wählen. Zwölf Urlaubs- und Städtedestinationen sind mit dem neuen Plan ab Graz erreichbar. Ab Prag zählt das Programm künftig 18 Strecken – neu sind Genf, Rhodos und Korfu. Die schwedische Hauptstadt verbindet Eurowings künftig neu mit Rom und Stuttgart.

(red / EW)