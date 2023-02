Austrian Airlines fliegt österreichische Hockey-WM-Stars

Hinweis: Die völlig unsinnige Gender-Form, die Austrian Airlines als Kniefall vor der Politischen Korrektheit in ihrer Aussendung verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird.

Die Österreichischen Hockey-Damen und Hockey-Herren brachten am Montagmorgen frisches Edelmetall nach Wien. Mit der OS568 landeten die beiden Nationalteams nach einer sensationellen Weltmeisterschaft in Südafrika via Zürich zurück in Wien.

Während sich das Herrenteam neuerlich den Weltmeistertitel sicherte, erreichte auch das Damenteam das Finale bei der Hallenhockey-WM in Pretoria und erreichte mit Silber die beste Platzierung einer österreichischen Damen-Mannschaft in der Geschichte. Nach diesem Medaillenregen in Südafrika wurden die Mannschaften mit Austrian Airlines zurück nach Wien geflogen.

(red / OS)