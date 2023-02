Technische Probleme: AUA-Flug nach Montreal muss zweimal rücklanden

Als Flug OS 073 sollte die Boeing 767-300ER, Kennzeichen OE-LAY, der rot-weiß-roten Lufthansa-Tochter Austrian AIrlines heute von Wien ins kanadische Montreal fliegen. Doch zwei Mal musste die Maschine umkehren und wieder in Wien landen. Mittlerweile wurden sowohl der Flug von Wien als auch der Rückflug von Montreal nach Wien durch die AUA gestrichen.

Technische Probleme als Ursache

Wie Austrian Wings erfuhr, sollen technische Probleme für die Rücklandungen verantwortlich gewesen sein. Eine AUA-Sprecherin bestätigte dies gegenüber unserer Redaktion: "Wir können bestätigen, dass bei unserem heutigen Flug von Wien nach Montreal mit der Flugnummer OS73 nach dem Abflug eine Fehlermeldung aufgetreten ist. Da Sicherheit bei Austrian Airlines immer die höchste Priorität hat, entschied die Crew, nach Wien zurückzufliegen. Nach technischer Überprüfung erfolgte die Freigabe für einen neuerlichen Start. Da die Fehlermeldung erneut aufgetreten ist, konnte der Flug nicht fortgesetzt werden und die Maschine landete um 13.55 Uhr Lokalzeit wieder in Wien. Wir betreuen unsere Fluggäste nun, damit sie so schnell wie möglich an ihr Reiseziel kommen. Wir bedauern eventuelle Unannehmlichkeiten, aber Sicherheit ist unser oberstes Gebot."

