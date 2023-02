Emirates recycelt mehr als 500.000 Kilogramm Plastik und Glas in einem Jahr

Die Initiative zum Glas- und Plastikrecycling an Bord wurde 2019 von der Emirates Cabin Crew im Rahmen einer regelmäßigen internen Ideenbörse vorgeschlagen und innerhalb weniger Wochen umgesetzt.

An Bord jedes Fluges nach Dubai trennt das Kabinenpersonal Glas- und Plastikflaschen, bevor sie an eine Recyclinganlage in Dubai geschickt werden, wo das Glas nach Farben sortiert und zerkleinert wird. Diese "Scherben" werden von Glasherstellern in den Vereinigten Arabischen Emiraten bei der Produktion von neuen Flaschen verwendet. Die Kunststoffflaschen werden gereinigt, zu Flocken zerkleinert, zu Pellets geschmolzen und an Hersteller zur Produktion anderer Kunststoffprodukte geschickt. Auf diese Weise vermeiden Emirates und das Emirates Flight Catering jedes Jahr Tausende von Kilogramm Glas und Kunststoff auf der Mülldeponie.

Emirates hat mehrere andere Initiativen zur Wiederverwendung von Plastik und Verwendung nachhaltiger Materialien:

Verantwortungsvolle Beschaffung

Verantwortungsbewusster Konsum ist ein wichtiger Umweltschwerpunkt von Emirates. Die Airline hat eine Umweltanforderung in den Verhaltenskodex für Zulieferer aufgenommen, die bereits in der Designphase berücksichtigt wird. So werden beispielsweise die hölzernen Rührstäbchen, Papierstrohhalme und die Sackerl für den Bordverkauf aus Holz bzw. Papier aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern hergestellt.

Emirates-Decken aus recyceltem Kunststoff

Seit 6 Jahren werden Emirates Economy-Passagieren auf Langstreckenflügen nachhaltige Decken aus insgesamt 28 recycelten Plastikflaschen pro Decke zur Verfügung gestellt. Im Herstellungsprozess werden die Flaschen zu Plastikchips geschreddert, bevor sie anschließend zu Garn verarbeitet werden, wodurch ein Vliesstoff entsteht. Der feine Faden wird dann zu weichen Decken gewebt. In den 6 Jahren seit der Einführung der Initiative wurden bereits mehr als 95 Millionen Plastikflaschen für die Decken recycelt. Als größtes Programm der Branche für nachhaltige Decken werden durch die Verwendung von recyceltem Polyethylenterephthalat (rPET) bei der Herstellung der Decken auch die Energieemissionen um rund 70 % reduziert.

Kinderspielzeug aus nachhaltig gewonnenem Material

Für die jüngsten Passagiere werden die kostenlosen Spielzeugtaschen, Baby-Amenity-Kits und Plüschtiere ebenfalls aus recycelten Plastikflaschen und anderen nachhaltigen Materialien hergestellt. Gürteltaschen, Seesäcke und Rucksäcke bestehen aus einem Garn, das zu 100 % aus recycelten Plastikflaschen produziert wird. Jeder Emirates-Kinderrucksack wird aus 5,5 recycelten Plastikflaschen hergestellt, jeder Seesack aus 7. Für die Produktion der Emirates-Kindertaschen wurden 8 Millionen Plastikflaschen wiederverwertet. Die Spielzeug-Anhänger sind aus recyceltem Karton hergestellt und sogar die Umverpackungen, in denen die Produkte verschickt werden, bestehen aus recyceltem Karton, der wiederverwertet werden kann.

Wiederverwendbare Emirates Amenity Kits an Bord

Die Premium Economy und Economy Class Amenity Kits von Emirates sind für Reisende auf Langstreckenflügen kostenlos. Sie sind mit Designs versehen, die die vier wesentlichen Elemente der Natur darstellen - Feuer, Wasser, Erde und Luft. Die Beutel sind wiederverwendbar und bestehen aus waschbarem Kraftpapier, das mit ungiftiger Tinte auf Sojabasis bedruckt ist. Der Inhalt umfasst eine Auswahl an langlebigen Reiseutensilien aus umweltfreundlichen Materialien. Die Zahnbürste besteht aus einer Kombination von Weizenstroh und Kunststoff, die Socken und Schlafmasken werden aus rPET hergestellt. Die Verpackungen für das Zahnpflege-Set, die Socken und die Schlafmasken bestehen zu 90 Prozent aus Reispapier.

(red / EK)