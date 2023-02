Emirates investiert 135 Millionen US-Dollar in neues Pilotenausbildungszentrum

Hinweis: Die unsinnige Gender-Form, die die Medienagentur von Emirates als Kniefall vor der Politischen Korrektheit verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird, da sie unter anderem die Lesbarkeit eines Textes negativ beeinflusst.

Emirates plant eine hochmoderne Ausbildungsanlage mit Simulatoren für Airbus A350 und Boeing 777X. Die brandneue rund 681.000 Quadratmeter große Einrichtung wird im März 2024 eröffnet und mit sechs Full Flight Simulator Bays (FFS) für die zuletzt bestellten Flugzeuge von Emirates ausgestattet sein.

Das neue Gebäude wird an die bestehenden Emirates Training Facilities in Dubai angrenzen und ermöglicht eine gute Integration und eine enge Anbindung an alle anderen Ausbildungszentren von Emirates. Die auszubildenden Piloten (m/w) können das Trainings-Cockpit mit maßgeschneiderten Geräten als Teil des Piloten-Trainingsmoduls einrichten und konfigurieren. Zudem können sie die Daten vor Beginn des Trainings auf den Full Flight Simulator (FFS) hochladen. Dieses innovative Konzept soll die Vorbereitungszeit der Auszubildenden im Simulator verkürzen und sie dabei unterstützen, die Ausbildungszeit optimal zu nutzen.

Mit dem Neubau kann Emirates die Pilotenausbildungskapazität um 54 % pro Jahr erhöhen. 17 voll ausgestattete Full Flight Simulator Bays bieten eine Kapazität von mehr als 130.000 Trainingsstunden pro Jahr.

Im Einklang mit der geplanten Auslieferung des ersten Airbus A350 wird die neue Ausbildungsstätte der Fluggesellschaft bis Juni 2024 mit der Ausbildung der ersten A350-Piloten beginnen.

Neben modernen Schulungseinrichtungen für die Cockpitbesatzung bietet die Fluggesellschaft eine Reihe von erstklassigen Schulungs- und Entwicklungsprogrammen für ihre Belegschaft und andere Luftfahrtfachkräfte an. In Dubai gehören dazu: die Emirates Flight Training Academy für Kadetten, die Emirates Aviation University, das Emirates Cabin Crew Training Centre und zahlreiche, speziell für verschiedene Mitarbeitergruppen erstellte Programme.

(red / EK)