Emirates stellt neue Lackierung vor

Emirates hat ihre markante Flugzeuglackierung "aufgefrischt", wie es in einer Mitteilung der Airline heißt. Es ist die dritte Neuauflage des wichtigsten Markenzeichens der internationalen Airline der Vereinigten Arabischen Emirate seit 1985.

Sir Tim Clark, Präsident von Emirates Airline: „Die Lackierung der Flugzeuge ist das Markenzeichen einer jeden Fluggesellschaft. Man erkennt sie sofort. Die Lackierung ist eine visuelle Darstellung unserer einzigartigen Identität, die wir in allen Städten, die wir weltweit anfliegen, mit Stolz tragen und zeigen. Wir erneuern diese nun, um sie modern zu halten, ohne dabei die Schlüsselelemente wie die Flagge der Vereinigten Arabischen Emirate auf dem Heck und die arabische Kalligrafie zu entfernen.“

Aufmerksamen Spottern und Fans fallen die Änderungen an der Heckflosse und den Flügelspitzen sofort auf. Im neuen Design ist die VAE-Flagge durch einen 3D-Effekt dynamischer und fließender. Die Flügelspitzen wurden rot lackiert und das zusätzliche Emirates-Logo in weißer arabischer Kalligrafie sticht besonders hervor. Passagiere an Bord können beim Blick aus dem Fenster die Farben der VAE-Flagge auf den Flügelspitzen sehen.

Der charakteristische goldene „Emirates“-Schriftzug in englischer und arabischer Sprache auf dem Rumpf ist im neuen Design kräftiger und um 32,5 Prozent größer. Das 2005 eingeführte, ikonische rote Branding auf dem Bauch des Flugzeugs wurde beibehalten. Die Website-URL „Emirates.com“ wurde entfernt.

Dies ist die dritte Veränderung der offiziellen Flugzeugfarben von Emirates seit der Gründung der Fluggesellschaft im Jahr 1985. Die Farbgebung wurde 14 Jahre später mit der Auslieferung der ersten Boeing 777-300 auf der Dubai Airshow 1999 zum ersten Mal aufgefrischt.

Das erste Flugzeug in der neuen Emirates-Lackierung ist ein Airbus A380 mit dem Kennzeichen A6-EOE. Die neue Lackierung wird erstmals am Freitag, 17. März als Flug EK51 nach München zum Einsatz kommen.

Das neue Design wird schrittweise auf den Rest der Emirates-Flotte übertragen. Bis Ende 2023 sollen 24 Flugzeuge, darunter 17 Boeing 777, die neue Lackierung tragen. Alle neuen Emirates-Flugzeuge, beginnend mit dem ersten Airbus A350, der im August 2024 in die Flotte aufgenommen wird, werden bereits in der neuen Lackierung ausgeliefert.

Die ursprüngliche Bemalung von Emirates aus dem Jahr 1985 stammt von der britischen Designfirma Negus & Negus. Alle nachfolgenden Flugzeugfarben der Fluggesellschaft wurden vom hauseigenen Designteam entworfen. Im Laufe der Jahre hat Emirates zahlreiche auffällige Sonderlackierungen vorgestellt, um damit Sponsoring-Engagements und besondere Anlässe wie das 50-jährige Jubiläum der VAE und die Expo 2020 in Dubai zu feiern.

(red / EK)