Lufthansa Technik eröffnet Trainingszentrum

Die Einlastung in den Triebwerkswerkstätten der Lufthansa Technik AG nimmt nach der Corona-Krise wieder kontinuierlich zu und bedarf vieler gut ausgebildeter Triebwerksmechaniker.

Um der gestiegenen Nachfrage gerecht zu werden, qualfiziert Lufthansa Technik jetzt verstärkt Menschen mit einer technischen oder handwerklichen Berufsaubildung weiter und investiert dafür 7,5 Mio. Euro in ein Trainingszentrum in Hamburg-Rahlstedt. Allein in diesem Jahr werden dort 376 neue Mitarbeiter (m/w) trainiert und können bereits nach vier bis sechs Monaten eigenverantwortliche Aufgaben im Betrieb übernehmen. In den nächsten fünf Jahren werden mehr als 1.000 neue Kollegen qualifiziert, die ursprünglich andere Berufe hatten.

Das luftfahrttechnische Training wird auf Deutsch und auch auf Englisch durchgeführt, um auch internationale Bewerber an Bord holen zu können, heißt es.

