China Cargo Airlines verlängert Komponenten-Vertrag mit Lufthansa Technik

Bereits 2019 hat China Cargo Airlines die Lufthansa Technik AG mit der Komponentenversorgung für ihre Boeing 747-400 Frachtflugzeuge beauftragt. Mit der Indienststellung der neuen Boeing 777-Frachter hat Lufthansa Technik nun die Komponentenversorgung erweitert, damit China Cargo Airlines weiterhin reibungslose Luftfrachtdienste zu mehr als 200 Zielen weltweit anbieten kann.

Im Rahmen des 15-Jahres-Vertrages werden mehr als zehn Boeing 777-200-Frachter mit vollständig maßgeschneiderten und umfangreichen Komponentenservices versorgt. Lufthansa Technik wird die Hauptbasis von China Cargo Airlines in Shanghai mit ihren Komponentenservice-Büros in Shenzhen, Hongkong und Hamburg unterstützen, um die Kundenbetreuung zu koordinieren und die Bereitstellung von weltweiten AOG-Services rund um die Uhr an verschiedenen Standorten zu gewährleisten, die für den Flugbetrieb entscheidend sind. Die Wartungs-, Reparatur- und Überholungsleistungen werden in den Komponentenzentren der Lufthansa Technik in Hamburg und Shenzhen (China) erbracht.

(red / LH Technik)