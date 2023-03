AUA bringt Marketinggag "Flying Chefs" zurück

Nach einer durch die Corona-Pandemie bedingten dreijährigen Pause planen Austrian Airlines und der langjährige Cateringpartner DO & CO für den Sommerflugplan 2023 die Rückkehr der „Flying Chefs“. Ab April 2023 sollen die von DO & CO eingesetzten Köche wieder schrittweise auf Austrian Airlines Flügen in der Business Class zu Langstreckendestinationen kulinarisch verwöhnen. Neben der professionellen Zubereitung innovativer Gerichte aus aller Welt steht die Verwendung regionaler und nachhaltiger Spitzenprodukte für DO & CO und Austrian im Vordergrund, heißt es von der AUA in einer Aussendung. Tatsächlich waren die "Fliegenden Köche" jedoch kaum mehr als ein geschickter PR-Gag, denn tatsächlich "gekocht" wurde auch vor dem Höhepunkt der Corona-Pandemie nicht an Bord der Flugzeuge.

Die AUA spricht anlässlich der Wiedereinführung der PR-Aktion von einem "unvergesslichen Gourmeterlebnis über den Wolken".

In den ersten Monaten des Austrian Sommerflugplans werden die Flying Chefs den aktuellen Service in der Business Class auf der Langstrecke verfeinern. Ab Sommer 2023 werden die Austrian Fluggäste mit einem gänzlich neu konzipiertem Catering-Service verwöhnt.

(red)