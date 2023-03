Austrian Airlines (AUA) mit leichtem Jahresgewinn im Aufwind

Hinweis: Die völlig unsinnige Gender-Form, die Austrian Airlines als Kniefall vor der Politischen Korrektheit in ihrer Aussendung verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird.

Austrian Airlines beendete das vergangene Geschäftsjahr erstmals seit 2019 mit einem positiven Ergebnis (Adjusted EBIT) von 3 Millionen Euro (2019: 19 Millionen Euro). Nach zwei tiefroten Jahren (2020: -319 Millionen Euro, 2021: -249 Millionen Euro) wurde 2022 trotz eines schwachen, noch von den Einschränkungen der Corona-Pandemie geprägten, ersten Quartals ein kleines Plus verbucht. Zentrale Faktoren für die positive Entwicklung waren höhere Durchschnittsticketerlöse und der starke Anstieg der Passagierzahlen (2022: 11,1 Millionen), die sich über das gesamte Jahr auf 76% des Vorkrisenniveaus befanden und sich gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelten (2021: 5 Millionen).

„Auch 2022 war kein einfaches Jahr für uns. Im ersten Jahresquartal war der Flugverkehr aufgrund der Einreiseauflagen vielerorts noch sehr eingeschränkt, im Februar sind mit einem Krieg vor unserer Haustür die Ausgaben für Treibstoff und Energie in die Höhe geschnellt“, so Austrian Airlines CEO Annette Mann. „Als krisenerprobte und flexible Airline haben wir jedoch mit einer soliden Sommerperformance unsere Fluggäste zurückgewonnen. Und sind damit in den schwarzen Zahlen gelandet!“

Das Jahresergebnis im Detail

2022 kletterte der Austrian Airlines Jahresumsatz von 743 Millionen Euro im Vorjahr auf 1,871 Milliarden Euro (+152%) und lag somit nur noch 11 Prozent unterhalb des Umsatzes aus 2019 (2,108 Milliarden Euro). Die Gesamterlöse lagen mit 1,949 Milliarden Euro um +152% und die Gesamtaufwendungen mit 1,946 Milliarden Euro um +90% über Vorjahr. Erstmals seit 2019 (Adjusted EBIT: 19 Millionen Euro) hat Austrian mit einem Plus von drei Millionen Euro wieder ein positives Adjusted EBIT erwirtschaftet. Zum Stichtag am 31. Dezember 2022 beschäftigte Austrian Airlines 5.659 Mitarbeiter.

Wesentliche Treiber für die Gesamterlöse im vergangenen Jahr waren der Anstieg der Passagierzahlen in Kombination mit höheren Durchschnittsticketerlösen. Im Vergleich zu 2021 transportierte Austrian Airlines im vergangenen Jahr mit 11,1 Millionen Fluggästen mehr als doppelt so viele Passagiere (2021: 5 Millionen) und näherte sich so dem Vorkrisenniveau (2019: 14,7 Millionen / - 24%). Vor allem ab dem zweiten Jahresquartal zeigte sich ein starker Nachholeffekt bei Flugreisen, insbesondere im touristischen Verkehr. Der Vergleich der zweiten Jahreshälfte zeigt eine deutliche Erholung der Passagierzahlen nahe dem Vorkrisenjahr (2. Halbjahr 2022: 7 Millionen, 2. Halbjahr 2019: 8 Millionen). Über das Gesamtjahr 2022 konnte Austrian das Sitzkilometer-Angebot von 11,3 Milliarden (2021) auf 21,7 Milliarden beinahe verdoppeln und erzielte mit einer Auslastung von durchschnittlich 79,4% einen Wert nahe jenem aus 2019 (80,8%).

Vorzeitige Refinanzierung und Teuerungsprämie für alle Mitarbeiter

Ein Rekordergebnis im dritten Jahresquartal ebnete den Weg für die vorzeitige Rückzahlung des im Zuge der Corona-Pandemie staatlich besicherten Kredites mit Ende 2022. Aufgrund der guten Liquiditätsentwicklung und einer Kreditlinie der Lufthansa Group konnte Austrian Airlines die verbliebenen 210 Millionen Euro des Gesamtkredites in der Höhe von 300 Millionen Euro drei Jahre früher als geplant vollständig tilgen. Auch der 2020 vereinbarte "solidarische Gehaltsverzicht" der Austrian Airlines Mitarbeiter (de facto wurde die Mitarbeiter dazu gezwungen und hatten keine Wahl, Anm. d. Red.) wurde mit Jahresende frühzeitig beendet. Zur weiteren Entlastung wurde für das vergangene Jahr 2022 eine Teuerungsprämie in Gesamthöhe von bis zu 3.000 Euro an jeden Beschäftigten.

Moderates Wachstum und neue Flottenmitglieder

Nachdem sich die rot-weiß-rote Airline seit 2020 krisenbedingt verschlanken musste, ergänzen seit Oktober 2022 zwei von gesamt vier fabriksneuen Airbus A320neo die Bestandsflotte und legen somit den Grundstein für ein leichtes Wachstum, auch im Personalkörper. COO Francesco Sciortino: „Das Austrian Team hat es sich verdient mit Neuzuwachs gestärkt zu werden. Neue Flugzeuge und neue Mitarbeiter sind der Lohn für eine tolle Performance im letzten Jahr. 2022 zählten wir zu den Top 5 der pünktlichsten Airlines Europa – trotz immenser Herausforderungen. Mit dieser Motivation bereiten wir uns schon jetzt auf den kommenden Sommer vor!“

Sommerliche Vielfalt in Europa und Frequenzaufstockung nach Asien

Das Austrian Flugprogramm zählt im Sommer 2023 über 120 Destinationen mit sieben neuen Linienrouten nach Porto, Marseille, Billund, Tivat, Tromsö, Vilnius und Palermo. Wie bereits im vergangenen Sommer werden die US-Destinationen mit einer dichten wöchentlichen Frequenz von bis zu 33 Verbindungen bedient. Dank der Lockerungen der Bedingungen für Reisen nach China sowie nach Japan kann auch das Austrian Airlines Flugangebot nach Asien aufgestockt werden. Ab März wird Shanghai wieder dreimal wöchentlich angeflogen werden, nach Tokio fliegt Austrian im Sommerflugplan bis zu fünfmal wöchentlich. CCO Michael Trestl: „Wir wollen unsere Gäste begeistern und 2023 noch mehr Passagiere mit einem Lächeln und unserem weltbekannten Charme begrüßen. Austrian Airlines bietet weltweit ein Stück Österreich über den Wolken!“

Ausblick für das Geschäftsjahr 2023

Die aktuellen Buchungseingänge und der weitere Flottenzuwachs im Frühsommer mit zwei der insgesamt vier A320neo legen bereits die ersten Weichen für ein erfolgreiches neues Geschäftsjahr. Der anhaltende Aufwärtstrend im touristischen Segment schlägt sich mittlerweile auch wieder in mittel- und langfristigen Buchungen nieder. “Für das Jahr 2023 rechnen wir mit einer deutlichen Ergebnisverbesserung!”, so CEO Annette Mann abschließend.

Die wichtigsten Zahlen des Jahres 2022 im Überblick (gerundet):

1-12 2022 1-12 2021 1-12 2019 Veränderung zu 2021 Veränderung zu 2019 Umsatz in Mio. € 1.871 743 2.108 +152% -11% Adj. Gesamterlöse in Mio. € 1.949 774 2.181 +152% -11% Adj. Gesamtaufwendungen in Mio. € 1.946 1.024 2.164 +90% -10% Adjusted EBIT in Mio. € 3 -249 19 - - EBIT in Mio. € -2 -238 15 - - Fluggäste Tsd. 11.142 5.008 14.651 +122% -24% Angebotene Sitzkilometer (ASK) in Mio. 21.700 11.324 28.510 +92% -24% Auslastung (Passagierfaktor) in % 79,4 61,9 80,8 +17,5pp -1,4pp Anzahl Flüge 95.040 56.201 139.230 +69% -32% Flottengröße (Bestandsflotte) 63 61 82 +2 -19 Regelmäßigkeit 98,8% 99,5% 99,0% -0,7pp -0,2 pp Pünktlichkeit bei Abflug 77,3% 86,0 % 76,6 % -8,7pp +0,7 pp Pünktlichkeit bei Ankunft 83,2% 89,9 % 80,6 % -6,7pp +2,6 pp

Die wichtigsten Zahlen des vierten Quartals 2022 im Überblick (gerundet):

Q4 2022 Q4 2021 Q4 2019 Veränderung zu 2021 Veränderung zu 2019 Umsatz in Mio. € 505 251 496 101% +2% Adj. Gesamterlöse in Mio. € 521 258 503 102% +4% Adj. Gesamtaufwendungen in Mio. € 521 311 503 68% +4% Adjusted EBIT in Mio. € 0 -54 1 - - EBIT in Mio. € 1 -40 1 - -

(red / OS)