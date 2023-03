AUA: AIRcelerate-Programm geht in die fünfte Runde

Hinweis: Die unsinnige Gender-Form, die Austrian Airlines als Kniefall vor der Politischen Korrektheit in ihrer Aussendung verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird.

Mit dem dualen Studienprogramm „AIRcelerate“ von Austrian Airlines können dieses Jahr bereits zum fünften Mal junge Talente in einen neuen Lebensabschnitt abheben. AIRcelerate ist eine Kombination aus einem akademischen Studium in „Aviation Management“ an der University of Applied Science Worms und einem praktischen Airline Traineeprogramm bei Austrian Airlines. Im Jahr 2018 wurde das bis heute einzigartige Ausbildungsprogramm ins Leben gerufen. Bewerbungen werden noch bis zum 19. März entgegengenommen.

Optimales Grundgerüst für berufliche Zukunft

„Unser AIRcelerate-Programm ermöglicht jungen Talenten bereits während ihrer Ausbildung wertvolle Berufserfahrung zu sammeln“, so Austrian Airlines COO Francesco Sciortino. “Auch dem aktuellen Fachkräftemangel können wir so entgegenwirken: Die Studierenden eignen sich ein breites betriebswirtschaftliches und luftfahrtspezifisches Fachwissen an. Nach Absolvierung des Studiums haben sie die optimalen Voraussetzungen, um sofort in der Luftfahrtbranche durchzustarten”, betont Francesco Sciortino.

Luftfahrt studieren und bei Austrian Airlines praktisch umsetzen

Aktuell werden luftfahrtbegeisterte Talente für den Semesterstart im Herbst 2023 gesucht. Der Bachelorstudiengang „Aviation Management“ an der renommierten University of Applied Science Worms in Deutschland umfasst sieben Semester. Während der Studienzeit sind sieben Praxiseinsätze und ein Volunteering Auslandsprojekt der help alliance, der Hilfsorganisation der Lufthansa Group, vorgesehen. Weiters erhalten die Studierenden die Möglichkeit, an einer der über 100 Partneruniversitäten ein Auslandsemester zu absolvieren.

Nach jedem Semester schnuppern die Studenten (m/w) Airlineluft und verbringen mehrere Wochen in verschiedenen Unternehmensbereichen von Austrian Airlines. Dabei können sie in die operativen und kundenzentrierte Bereiche eintauchen und lernen dabei das Kerngeschäft einer Airline von der Pieke auf kennen.

Entwicklungschance bei Austrian

„Ich bin sehr stolz, dass wir mithilfe des Studienprogramms bereits seit fünf Jahren junge und engagierte Mitarbeiter für unser Unternehmen gewinnen können“, so Francesco Sciortino. Die Trainees bekommen bei Austrian Airlines ein umfassendes Angebot zur persönlichen Weiterentwicklung sowie einen Mentor aus dem Austrian Management Team zur Seite gestellt. Das zusätzliche Entwicklungsangebot bestehend aus zahlreichen Schulungen, Exkursionen und persönlichen Feedbackgesprächen rundet das AIRcelerate Programm ab und ermöglicht den jungen Talenten, ihr volles Potential zu entfalten.

Alle Teilnehmer des AIRcelerate Programms profitieren von Beginn an auch von vielen Mitarbeiter-Benefits, wie zum Beispiel spezielle Flugkonditionen. Interessierte Damen und Herren mit Matura oder einem gleichwertigen Abschluss, der zu einem Hochschulstudium befähigt, können sich bis 19. März auf der Austrian Airlines Website bewerben.

(red / OS)