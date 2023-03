Auch am Flughafen Hamburg wird wieder gestreikt

Janet Niemeyer, Pressesprecherin am Hamburg Airport: „Zum bereits vierten Mal innerhalb kürzester Zeit ruft die Gewerkschaft ver.di die unterschiedlichsten Beschäftigten am Hamburger Flughafen zum Streik auf. Sie sorgt damit voraussichtlich wieder für massive Einschränkungen für Zehntausende Reisende. Dieser Streik wird erneut ganz bewusst auf dem Rücken der Hamburger Passagiere ausgetragen – dass das Verständnis aller Unbeteiligten dafür sinkt, können wir gut nachvollziehen. Denn jedes Mal müssen Flüge abgesagt werden, für die Familien zum Teil lange gespart haben. Wenn Tarifauseinandersetzungen wie vorgesehen am Verhandlungstisch gelöst werden, ist das die beste Option – gerade auch mit Blick auf die nahenden Osterferien. Dass eine Einigung auch ohne Streiks möglich ist, hat zuletzt die Tarifeinigung am Hamburg Airport mit ver.di für die Beschäftigten der Bodenverkehrsdienste gezeigt.“

Aktuell wird die Lage noch bewertet. Wir erwarten jedoch weitreichende Auswirkungen auf den Flugbetrieb. Daher bitten wir die Passagiere, die am Montag einen Flug von oder nach Hamburg geplant haben, sich fortlaufend über den Flugstatus zu informieren und bei Bedarf Kontakt mit der gebuchten Airline aufzunehmen: Flugplan & Airlines ab Hamburg - Hamburg Airport (hamburg-airport.de)

Am Hamburg Airport sind für Montag, 27. März 2023, insgesamt rund 299 Flüge (147 Abflüge und 152 Ankünfte) mit über 35.000 Passagieren geplant.

(red / HAM)