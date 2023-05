Air Serbia feiert Comeback am Flughafen Hamburg

„Ich freue mich, dass Air Serbia wieder Flüge ab und nach Hamburg anbietet. Mit der neuen Direktverbindung nach Belgrad können unsere Passagiere noch flexibler wählen, an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit sie dorthin reisen möchten. Neben Städtereisenden profitieren davon auch Menschen, die Familie und Freunde in Serbien haben. Besuche lassen sich mit viel Flexibilität und auch mal kurzfristig planen“, sagt Dirk Behrens, Leiter Aviation am Hamburg Airport.

Montags und freitags startet Air Serbia um 17:30 Uhr in Belgrad und landet rund zwei Stunden später in Hamburg. Der Rückflug startet um 20:30 Uhr in der Hansestadt. Der Flug am Mittwoch liegt in den Morgenstunden mit Start in Belgrad um 6:25 Uhr. Abflug in Hamburg ist um 9:25 Uhr. Bedient wird die Strecke mit einem Airbus A319.

Über Air Serbia

Air Serbia ist die größte serbische Fluggesellschaft mit Sitz und Basis in Belgrad (Serbokroatisch: Beograd). Ihr Streckennetz umfasst über 70 Ziele in ganz Europa, im Mittelmeerraum, in Nordamerika, Asien und Afrika. Derzeit betreibt sie eine Flotte von insgesamt 20 Flugzeugen der Hersteller Airbus sowie Avions de Transport Régional. Weitere Informationen: www.airserbia.com.

(red / HAM)