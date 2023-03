Erneut Streiks an deutschen Flughäfen

Der Arbeitskampf des Flughafenpersonals in Deutschland geht weiter. Auf den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn begannen die ganztägigen Warnstreiks bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, wie es seitens der Gewerkschaft Verdi heißt. Außerdem wird an den Flughäfen Stuttgart und Karlsruhe/Baden-Baden gestreikt. Laut ersten Angaben fallen fast 700 Flüge aus, unzählige weitere dürften verspätet sein. Betroffen seien fast 90.000 Passagiere. Auch Flüge von und nach Österreich sind betroffen.

So schreibt der Flughafen Wien auf seiner Webseite:" Am Freitag, 17. März 2023, kann es aufgrund von Streikmaßnahmen zu Beeinträchtigungen bei Flügen von und nach Stuttgart, Düsseldorf und Köln kommen. Wir empfehlen allen Passagieren, bei ihrer gebuchten Fluglinie den Status ihres Fluges zu überprüfen. Informationen zu Ankünften und Abflügen finden Sie auch unter https://www.viennaairport.com/abfluege."

Hintergrund sind Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Luftsicherheitsbranche.

(red)