Ver.di-Streik: Am 26. und 27. März kein regulärer Flugverkehr am Münchner Flughafen

Im Zuge der Tarifauseinandersetzungen im Öffentlichen Dienst ruft die Gewerkschaft ver.di die Beschäftigten am Flughafen München erneut zum Warnstreik auf. An zwei Tagen, Sonntag, 26. März und Montag, 27. März 2023, wird wegen ganztägiger Streiks kein regulärer Passagier- und Frachtverkehr am Münchner Airport stattfinden.