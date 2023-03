Luftfahrtchef Ofner zu AUA-KV: Gewerkschaft vida darf Start in die Osterferien nicht gefährden

Anlässlich der morgen geplanten Betriebsversammlung der Gewerkschaft vida nimmt Günther Ofner, Obmann der Berufsgruppe Luftfahrt in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), klar Stellung zum bestehenden Angebot der Austrian Airlines: „Das Management der Airline tut gerade alles, um die Ferien der Österreicherinnen und Österreicher abzusichern – das Angebot mit durchschnittlich 12,3 % Erhöhung würde den höchsten Abschluss in Österreich darstellen - und das, obwohl die AUA weiterhin finanziell schwer angeschlagen ist“, betont Ofner, der daher wenig Verständnis für das „nicht gerade konstruktive“ Vorgehen der Gewerkschaft vida zeigt. „Die Österreicherinnen und Österreicher haben die AUA, und damit tausende Arbeitsplätze, gerettet, die Gewerkschaft vida lässt diese nun aber im Regen stehen. Das gefährdet den Luftfahrtstandort Österreich“, warnt Ofner.

Verwundert zeigt sich Ofner außerdem über die im Raum stehende Drohung, noch weitere Betriebsversammlungen und Warnstreiks in Erwägung zu ziehen. „Die Österreicher haben sich einen entspannten Start in die Osterferien verdient. Niemand im Land wird verstehen, warum vida und Betriebsrat bei so einem fairen Angebot blockieren. Ich fordere die Gewerkschaft daher auf, das Angebot rasch anzunehmen. Das wäre im Sinne der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sowie der Passagiere“, so der Luftfahrtchef abschließend.

(red / WKO)