AUA erweitert ihr Kurzstreckennetz

Austrian Airlines baut ihr Programm in der Sommersaison deutlich aus: So bietet die rot-weiß-rote Fluglinie im Sommerflugplan 2023, der Ende März und damit pünktlich zu den Osterferien startet, neben bewährten Zielen und einem verdichteten Europa-Programm sieben neue Destinationen an.

Komplett neu im Programm sind die Flüge nach Porto, Marseille, Billund und Tivat. Bisher saisonal bedient, wurde darüber hinaus auch die sizilianische Stadt Palermo in den Linien-Sommerflugplan aufgenommen. Außerdem wird die Verbindung nach Vilnius, die Hauptstadt von Litauen, wieder angeboten, die bereits vor der Corona-Pandemie fixer Bestandteil im Austrian Streckennetz war. Die österreichische Fluggesellschaft bietet Flüge zu allen neuen Destinationen bis zu dreimal pro Woche an. Ins norwegische Tromsø, das Austrian Airlines als „Weihnachtsflug“ im Dezember 2022 neu aufgenommen hatte, geht es im Sommer zwischen Juni und August jeweils einmal wöchentlich.

„Die Expansion des Kurzstreckennetzes unterstreicht unsere Positionierung als klare Nummer 1 in Wien und erweitert unseren Fußabdruck im europäischen Markt. Das Ziel ist, unseren Gästen ein vielfältiges Portfolio an europäischen Reisezielen sowie einen attraktiven Flugplan und tolle Angebote zu bieten, so Austrian Airlines CCO Michael Trestl.

Neue Destinationen im Überblick

Strecke Flugnummer Flugtage Wien – Vilnius (ab 26.04.) OS 635 Mittwoch, Freitag, Sonntag Wien – Palermo (ab 30.03.) OS 487 Dienstag, Donnerstag, Samstag Wien – Marseille (ab 31.03.) OS 401 Mittwoch, Freitag, Sonntag Wien – Porto (ab 01.04.) OS 445 Dienstag, Donnerstag, Samstag Wien – Billund (ab 04.04) OS 321 Dienstag, Donnerstag, Samstag Wien – Tivat (ab 13.05.) OS 725 Montag, Mittwoch, Samstag Wien – Tromsø (ab 05.06.) OS 329 Montag

Vilnius war das erste Ziel der neuen Flugverbindungen im Jahr 2023 und wurde bereits am 26. März bedient. In den nächsten zwei Wochen folgen die Destinationen Palermo am 30. März, Marseille am 31. März, Porto am 1. April, Billund am 4. April und Tivat am 13. Mai.

Den krönenden Abschluss macht der Flug nach. Tromsø am 05. Juni. Die Flüge sind ab sofort buchbar.

(red / OS)